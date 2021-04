Včerejšek byl pro NASA velkým dnem. Helikoptéra Ingenuity, která přistála na Marsu spolu s roverem Perseverance, učinila svůj první let. Jedná se o velký milník, který ocenil například i Google drobným easter eggem. Pokud do vyhledávání napíšete „Ingenuity“, tak na pravé straně v informačním boxu uvidíte jednoduchou grafiku oné helikoptérky. Sledovali jste včerejší historický let?