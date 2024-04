Tato oblíbená mobilní aplikace obsahuje skrytý Easter egg, o kterém jste (možná) nevěděli

Pokud si čas od času potřebujete změřit rychlost připojení k internetu na svém iPhonu, iPadu, Macu či Apple TV, dost možná k tomu využíváte Speedtest by Ookla. Jedná se totiž o velmi pěkně zpracovanou a především pak bezchybně funkční aplikaci, která je navíc zcela zdarma. I přesto toho nicméně nabízí opravdu spoustu, díky čemuž se těší mezi uživateli (i u nás v redakci) velké oblibě. Jste-li jejími uživateli i vy, věděli jste, že se v mobilní verzi aplikace skrývá poměrně hezký Easter egg?

K aktivaci easter eggu stačí, abyste po spuštění aplikace místo tapnutí na tlačítko pro start testu na něm přidrželi prst a to po dobu, než … však to poznáte sami. Co se stane vám v následujících řádcích záměrně neprozradíme, abychom vás nepřipravili o překvapení. Lišácky však můžeme prozradit, že vyzkoušení tohoto Easter eggu stojí rozhodně za to a kdybychom jej měli zhodnotit ve srovnání s jinými Easter eggy objevujícími se u konkurenčních softwarů, zařadili bychom jej mezi ty lepší. Pro co možná nejlepší vychutnání si Easter eggu nicméně doporučujeme zaktivovat zvuk.

Jak již bylo zmíněno výše, Speedtest by Ookla je multiplatformní aplikací, jejímž hlavním účelem je měření rychlosti internetového připojení zařízení – a to samozřejmě jak WiFi, tak 5G (potažmo starší technologie). Na telefonech pak lze tuto aplikaci využít i jako VPN klienta, který je nicméně ve free verzi dosti omezený. Při předplacení prémium členství je VPN klient skvěle funkční.