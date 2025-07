O tomto easter eggu v legendárním Power Macintosh G3 dlouhých 27 let nikdo nevěděl!

Technologický nadšenec a „počítačový geek“ Doug Brown nedávno učinil překvapivý objev v útrobách 27 let starého počítače Apple Power Macintosh G3. Pomocí nástrojů pro zkoumání systémového kódu se mu podařilo najít dosud neodhalený „easter egg“, a sice skrytý obrázek vývojářského týmu, který na legendárním Macu pracoval. Power Macintosh G3 byl vyráběn mezi lety 1997 a 1999 a sdílel stejný ROM čip napříč různými variantami, včetně minitoweru a „beige“ desktopu. Brown si při lenivém nedělním odpoledni procházel obsah ROM pomocí nástrojů ROM Fiend a Hex Fiend, když narazil na dva zvláštní prvky. První byla známá, ale dosud neprozkoumaná JPEG složka typu HPOE. Druhá, nově objevená, byla struktura typu „nitt“ s ID 43, obsahující textové řetězce s názvy jako „.Edisk,“ „secret ROM image“ a „The Team.“

Fotogalerie Power Mac G3 easteregg-1 Power Mac G3 easteregg-3 Power Mac G3 easteregg-2 Vstoupit do galerie

Brown si vybavil, že podobné skryté obrázky byly dříve dostupné v PowerPC Macích jednoduše přetažením textu na plochu. To však u Power Mac G3 nefungovalo. Za pomoci reverzního inženýrského nástroje Ghidra odhalil, že systém vytváří disk s názvem „secret ROM image“, který obsahuje jediný soubor. Textový dokument „The Team“. Po otevření v SimpleText se zobrazí obrázek týmu inženýrů. Objev zaujal i jednoho z vyobrazených, Billa Sapersteina, který potvrdil, že šlo o utajený easter egg nahrazující předchozí verzi s fotografií Pauly Abdul. S příchodem Steva Jobse zpět do Applu v roce 1997 prý byly tyto skryté žerty zakázány. Zajímavý úlovek. Co myslíte?