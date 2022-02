Chytré grilování je tady! Tento produkt vám umožní propojit váš gril s iPhonem

Komerční sdělení: V dnešní době máme k dispozici nejrůznější technologie, které nám dokážou usnadnit náš každodenní život. Pokud však rádi grilujete a pasujete se do role mistra grilu, pak by ve vaší výbavě rozhodně neměl scházet Weber Connect Smart Grilling Hub. Tento hub totiž každému grilu dodá chytré funkce a propojí jej s aplikací ve vašem iPhonu. Jak to celé funguje, co všechno produkt umí a jak vám může pomoct?

V praxi je to poměrně jednoduché. Weber Connect Smart Grilling Hub lze označit za velice schopného asistenta, který vás celým procesem grilování dokáže krok po kroku provést. Konkrétně se totiž jedná o jehlu do masa a sondu pro měření teploty roštu. Obě tyto části slouží pro sběr data, jež v reálném čase předávají do zmiňované aplikace v iPhonu prostřednictvím Wi-Fi a Bluetooth.

Ještě před začátkem samotného grilování si tak na telefonu stačí zvolit, jaké maso/pokrm budete připravovat, umístit sondy a následně se už jen pustit přímo do akce. Poté se už můžete těšit na příchozí notifikace, které vás budou upozorňovat na nutné kroky (například obrácení masa). To nejlepší na tom je, že lze Weber Connect Smart Grilling Hub použít prakticky s každým grilem. Vyhlášeným přeborníkem na grilování se tak může stát každý – stačí k tomu jen mít to správné vybavení.

