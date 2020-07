Šéfové Applu, Amazonu, Facebooku a Googlu si užili grilování před americkým kongresem

Pokud se o Apple nezajímáte jen z hlediska produktů, určitě vám neunikly informace o jeho vyšetřování americkým kongresem kvůli možnému zneužívání jeho postavení na trhu. Kalifornský gigant však není v tomto směru ani zdaleka sám. Kongres totiž prověřuje za stejnou činnost i Amazon, Facebook a Google. Na včerejšek měl pak naplánované první větší “grilování” předních zástupců těchto firem, na kterém se jej vyptávali na nejrůznější otázky ohledně činnosti jejich firem, díky čemuž si měli domněnky ohledně protisoutěžního chování potvrdit či naopak vyvrátit.

Asi vás nepřekvapí, že celé “grilování” probíhalo kvůli pandemii koronaviru online, díky čemuž bylo pravděpodobně pro šéfy jednotlivých firem alespoň o píď příjemnější. Vypovídali totiž přeci jen ze svého prostředí, což mohlo mít na jejich projevy projev. Obecně se pak dá říci, že všechny projevy jakékoliv protisoutěžní chování vyvrátily. Například Cook věnoval značnou část svého času obhajování App Store a jeho fungování, které dle něj protizákonné není, jelikož do něj vývojáři umisťují stále více aplikací a Apple jim tím de facto pomáhá. S podobnými prohlášeními, byť ušitými na míru svému podnikání, se vytasil i Jeff Bezos z Amazonu či Sundar Pichai z Googlu. Právě ten má dle slov svého šéfa de facto pomáhat lidem šetřit, jelikož jsou díky němu firmy schopny šetřit na online reklamách. To šéf Facebooku sice zvolil taktiku mírně odlišnou, když se nesnažil svou společnost označovat za pomocníka světu v mnoha věcech, ale poukazoval na tvrdou konkurenci, která jeho podnikání skoro až ohrožuje. Díky tomu by tak mělo být jasné, že jeho postavení není rozhodně tak suverénní, jak kongres tvrdí.

I přes celu řadu argumentů, proč jsou obvinění kongresu z protisoutěžního chování liché, nicméně dle vyjádření některých kongresmenů stále převládá názor, že tomu tak skutečně je. Důvodem může být i celá řada nejrůznějších důkazů, které na přinejmenším zvláštní kroky výše zmíněných společností, které by mohly souviset s protisoutěžními praktikami, poukazují. I proto se dá očekávat, že se rozuzlení celé zápletky hned tak nedočkáme.