Grilovací sezóna je tu! Užijte si ji s chytrým teploměrem do jídla propojitelným iPhonem i slevami na grily

Komerční sdělení: Milovníci grilování, zbystřete. Po dlouhé zimě a startu jara, které nebylo z hlediska venkovních teplot úplně ideální, se začíná alespoň podle meteorologických předpovědí pomalu ale jistě blýskat na lepší časy. Letošní grilovací sezóna tudíž může být pomaličku zahájena. Pokud byste tak rádi učinili i vy, ale váš stávající gril či výbava k němu dosloužila, mohly by vás zaujmout nynější slevy a akce na Alze. Ty vás totiž dokáží na grilování vybavit skutečně znamenitě.

Za zvýhodněné ceny lze nyní sehnat jak klasické grily ve všelijakých provedeních, tak i vychytávky pro fajnšmekry například ve formě speciálního teploměru pro grilování propojitelného se smartphonem. Řeč je konkrétně o teploměru Weber Connect Smart Grilling Hub, který lze nyní díky akci Sdílej a ušetři, v rámci níž si můžete vysloužit na produkt množstevní slevu, získat za skvělých 2790 Kč namísto původních 4089 Kč. A v čem že je vlastně tato vychytávka tak zajímavá? Jednoduše v tom, že z vás udělá mistry grilu, i když tomuto umění třeba vůbec nerozumíte. Teploměr spárovaný s aplikací a zapíchnutý do masa či spojený s roštem totiž hlídá důležité teploty a upozorní vás například na to, kdy byste měli grilovanou věc otočit, kdy je dobré s grilováním přestat, kde naopak začít a tak podobně. Zkrátka a dobře, super vychytávka pro každého, kdo to s grilování myslí skutečně vážně.

Jak již bylo zmíněno výše, do slevy se dostalo i obrovské množství nejrůznějších grilů a to jak na dřevěné uhlí či dřevo v klasických rozměrech, tak třeba i přenosné grily ideální třeba na výlety do batohu a tak podobně. Nechybí ale ani slevy na grily plynové, které se v poslední době těší mezi lidmi velké popularitě díky své nenáročnosti z hlediska roztápění. Milovníky grilování žijící například v bytovkách pak potěší malé bezkouřové grily na dřevěné uhlí, které udělají parádu třeba i na malém balkóně. Je tedy rozhodně z čeho vybírat.

