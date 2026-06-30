Domácí zmrzlina a pořádný kus masa. Češi letos investují do letní pohody, prodeje plynových grilů rostou o 30 %

Komerční sdělení: S příchodem teplých dnů roste poptávka po zahradních spotřebičích i pomocnících na domácí výrobu osvěžujících dezertů. Prodeje plynových grilů v DATARTu letos meziročně stouply přibližně o 30 %. Zákazníci zůstávají pragmatičtí, více než polovina volí cenově dostupnější modely, přičemž 7 z 10 grilů se dnes prodá online. Velkým hitem letošní sezóny jsou také zmrzlinovače. Obě kategorie spojuje snaha připravovat si oblíbené letní speciality pohodlně a z vlastních surovin.
Plynové grily jsou stále oblíbenější
Grilování zůstává jednou z nejoblíbenějších letních aktivit českých domácností. Vedle klasických grilů na dřevěné uhlí si stále silnější pozici získávají plynové modely, které lidé oceňují hlavně díky snadnému ovládání a uživatelskému komfortu. „Zákazníci si především chtějí užít společné chvíle
s rodinou a přáteli. Proto roste zájem o řešení, která umožňují připravit jídlo jednoduše a bez zbytečných komplikací,“ říká Tomáš Zezula, produktový manažer společnosti DATART.
Zatímco celá kategorie grilů letos mírně oslabuje, prodeje plynových grilů v DATARTu meziročně vzrostly přibližně o 30 %. „Mezi nejprodávanější značky zahradních plynových grilů v DATARTu patří G21 a Weber. Zákazníci u nich oceňují především spolehlivost, kvalitní zpracování a dobrý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou,“ doplňuje Zezula.
Grilování už není jen záležitostí zahrad
Vedle zahradních grilů roste zájem také o elektrické modely ideální do bytu nebo na balkón. Kontaktní a raclette grily umožňují připravovat oblíbená jídla bez ohledu na počasí či dostupnost venkovního prostoru. „Mezi dlouhodobě nejžádanější modely patří Tefal Optigrill díky automatickým programům pro různé druhy potravin. Oblibu si získávají také grily značky Braun, známé kvalitním zpracováním a vysokým uživatelským komfortem,“ uvádí Zezula.
Zákazníci zůstávají pragmatičtí. Většina utratí za gril do 12 tisíc korun
Přestože trh nabízí stále sofistikovanější přístroje s pokročilými technologiemi, většina zákazníků zvažuje při nákupu hlavně praktičnost a cenu.
„Stále sice dominuje cenově dostupný segment do 4 000 Kč, který volí přibližně 58 % zákazníků, výrazně však posiluje střední třída. Třetina lidí už dnes do nového grilu investuje částku mezi 4 000 a 12 000 Kč. Zhruba 8 % zákazníků pak neváhá překročit hranici 15 000 Kč a pořizuje si špičkově vybavené modely, přičemž ti nejnáročnější končí až u kousků s cenovkou kolem 30 000 Kč,“ popisuje Zezula.
Kupující nyní mnohdy upřednostňují jednoduché ovládání před složitými chytrými funkcemi. U elektrických grilů proto bodují integrované termosondy, přehledné displeje a automatické programy usnadňující přípravu pokrmů bez složitého nastavování.
Sedm z deseti grilů se prodá online
Výrazně se proměňuje i způsob nákupu, ve kterém jednoznačně dominuje internet. „Přibližně 70 % všech grilů z DATARTu se prodá prostřednictvím e-shopů, zatímco kamenné prodejny tvoří zbývajících 30 %. Významnou roli při rozhodování zákazníků hrají sociální sítě, online recenze
a stále silnější BBQ komunita,“ upřesňuje Zezula.
Spotřebitelé na internetu hledají nejen inspiraci pro výběr samotného grilu, ale také tipy na recepty, techniky grilování a doporučení příslušenství. Právě grilovací náčiní, dřevěné uhlí, startovací sady
a další doplňky patří mezi nejčastěji dokupované produkty.
Domácí zmrzlina si nachází stále více příznivců
Stále větší popularitě se těší domácí zmrzlinovače. Lidé chtějí mít kontrolu nad složením dezertů i experimentovat s vlastními recepty. K rozmachu této kategorie samozřejmě také přispívají sociální sítě plné kulinářské inspirace.
Poptávka po zmrzlinovačích strmě stoupá s prvními vlnami veder. Zákazníci mohou vybírat mezi základními modely i pokročilými kompresorovými zařízeními, která směs míchají i chladí. Největším hitem letošní sezóny jsou ovšem bezesporu přístroje na domácí točenou zmrzlinu. „Sortiment zmrzlinovačů vnímáme jako trendy kategorii, zájem o ni každoročně pozvolna roste,“ říká Tomáš Zezula.
Léto ve znamení společných zážitků
Letošní sezóna potvrzuje, že spotřebiče spojené s domácí gastronomií těží z rostoucí obliby společného vaření a stolování. Ať už jde o grilování na zahradě, přípravu večeře na balkoně, nebo domácí zmrzliny, lidé zkrátka chtějí trávit více času s blízkými a vytvářet si doma vlastní gastronomické zážitky.