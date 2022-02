6 způsobů, kterými Apple reagoval na pandemii koronaviru

Pandemie koronaviru je tady s námi už dlouhé dva roky – a prozatím to vypadá, že ještě nějakou dobu bude. Vypadá to, že z toho nejhoršího jsme pryč, úplně vyhráno ale rozhodně není a otázkou zůstává, zdali vůbec někdy kompletně vyhráno bude. Asi není třeba žádným způsobem připomínat, že pandemie koronaviru kompletně změnila svět oproti tomu, jak jsme ho znali před ní. A pocítil to naprosto každý. Pracující lidé i studenti veškeré své povinnosti prováděli doma, a pokud jste chtěli někam vyrazit, tak jste se museli prokázat negativním testem, popřípadě očkováním. V Česku vzniklo hned několik různých aplikací, které nám moderně pomáhaly s koronavirem bojovat a určité změny musel samozřejmě udělat i Apple, aby se mohl přizpůsobit. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 6 způsobů, kterými Apple na pandemii koronaviru reagoval.

Ú Úvod 1 Umývání rukou na Apple Watch 2 Odemykání iPhonu přes Apple Watch 3 Odemykání iPhonu s nasazenou rouškou 4 Lepší sledování nasycení krve na Apple Watch 5 Funkce Kontakty s nákazou 6 Změny, které Apple provedl jakožto společnost Další stránka Stránka 0 / 6