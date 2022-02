Dual SIM na iPhone: 6 tipů, které by se vám mohly hodit

Dual SIM je pro mnoho uživatelů funkce, bez které se jednoduše neobejdou. Pro mnohé jedince byla právě dlouhá absence Dual SIM u iPhonů jedním z důvodů, proč museli využívat zařízení se systémem Android a nemohli na jablečný telefon přejít. Vůbec poprvé přišel s podporou Dual SIM iPhone XS (XR), který byl představen v roce 2018. V té době už byly po dobu několika let Dual SIM telefony u konkurence naprosto běžné. Důležité však je, že jsme se dočkali, byť tedy možnosti pro správu a ovládání dvou SIM karet v iOS nemusí být pro někoho úplně dostačující. Chybí například zvláštní vyzvánění pro každý tarif, možnost výběru SIM před každým voláním apod. – zkrátka a jednoduše základní funkce, které by měly být samozřejmostí. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 6 tipů a triků pro Dual SIM na iPhone, které by se vám mohly hodit.

Úvod
1 Změna štítku tarifu
2 Správa mobilních dat
3 Změna výchozí hlasové linky
4 Využívání čísel pro iMessage
5 Výběr SIM pro hovory
6 Výběr SIM pro zprávy