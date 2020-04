Apple Watch Series 6 budou zřejmě schopné odhalit COVID-19

Nový typ koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, nebyl z počátku brán tolik vážně. Až po několika dnech se však ukázalo, že se bude jednat o globální problém, který zasáhne prakticky celý svět. Bohužel bývá u některých případů onemocnění COVID-19 smrtelné – nejčastěji se jedná o lidi, kteří mají slabou imunitu, anebo jsou starší. Koronavirus napadá dýchací ústrojí člověka, kvůli čemu musí být někteří pacienti upoutaní na lůžku a dýchání za ně provádí plicní ventilace. Podle dostupných statistik bohužel umírá až 80 % pacientů, kteří musí plicní ventilaci podstoupit. V posledním rozhovoru magazín New York Times vyzpovídal doktora Richarda Levitana, jenž se podělil o svůj objev, který by dost možná mohl mnohým pacientům zachránit život – a taky pořádně nakopnout prodejte Apple Watch Series 6.

Doktor Levitan při své práci s koronavirem nakaženými lidmi zjistil, že mnoho pacientů je do nemocnice dopraveno až tehdy, když se u nich projeví pokročilé stádium pneumonie (zápalu plic). Někteří pacienti si totiž prakticky vůbec nestěžují na to, že se jim například hůře dýchá, a proto nemají důvod nemocnici navštívit. Do nemocnice se tak pacienti dostaví až když je pozdě – tedy když se zjistí, že jejich tělo není dostatečně okysličené. Zápal plic, který se projevuje tímto „tichým“ způsobem, se nazývá silent pneumonia, tedy tichý zápal plic. Normální nasycení krve kyslíkem je u zdravých pacientů v hodnotě od 94 – 100 %, pacienti s tichým zápalem plic mohou mít hladinu nasycení krve kyslíkem klidně pod 50 %, což je obrovský problém. Nasycení krve kyslíkem lze měřit pomocí pulsního oxymetru a v případě, že tohle zařízení zaregistruje nižší nasycení krve kyslíkem, tak o tom neprodleně informuje. A v tomto případě přichází na řadu Apple Watch Series 6.

U budoucí generace jablečných hodinek se totiž nemluví prakticky o ničem jiném, než o tom, že by se v nich měl objevit pulsní oxymetr. To znamená, že by Apple Watch Series 6 s lehkou nadsázkou mohly být prodejním trhákem především kvůli tomu, že budou schopné „detekovat“ onemocnění COVID-19, respektive tichý zápal plic, což je jedním z příznaků onemocnění. Tichý zápal plic se u pacientů, kteří onemocnili COVID-19, projevuje prakticky jako první, tudíž by Apple Watch Series 6 mohly rozpoznat potencionální nakažení koronavirem ještě v zárodku. Díky tomu by se mohli pacienti do nemocnice dopravit ještě před tím, než by bylo pozdě. Kromě pulsního oxymetru bychom se v rámci Apple Watch Series 6 měli dočkat také nativní aplikace pro sledování spánku a také funkce, která by dokázala detekovat záchvat paniky uživatele. V tomto případě by mu Apple Watch poskytnuly dýchací cvičení, jenž by záchvat mohly zmírnit. Momentálně se v Apple Watch nachází například funkce EKG, anebo třeba detekce pádu – obě tyto funkce zachránily již několik lidských životů.