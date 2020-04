Francie Applu: Odstraňte omezení bránící vytváření aplikací pro boj s koronavirem

Poslední dobou se velmi často na evropské úrovni hovoří o aplikaci, která by měla spolehlivě informovat občany o vývinu pandemie či je informovat o pohybu/ pobytu nakažených, pokud tito dobrovolně k aplikaci přistoupí. Vývojáři ve Francii ale narazili na omezení ze strany Applu, které se týká používání Bluetooth na pozadí. IOS má totiž omezení, které zabraňuje používání Bluetooth na pozadí, pokud mají být shromažďovaná data odeslána mimo zařízení, což je jedno ze základních pravidel Applu na ochranu soukromí uživatelů.

Francouzský ministr řekl, že cílem Francie je spustit do 11. května aplikaci ohledně koronaviru, která pojednává o sledování kontaktů, přičemž omezení společnosti Apple momentálně stojí vývojářům v cestě. „Žádáme Apple, aby odstranil technickou překážku, která nám znemožňuje vyvinout suverénní evropské řešení v oblasti zdraví, které bude provázáno s naším zdravotním systémem.“ Dosud žádného pokroku nedosáhli, neboť Apple se k problému nevyjádřil, a to ani poté, co redaktoři Bloombergu kontaktovali mluvčího společnosti. Bylo ale odkázáno na partnerství s Googlem, kdy tyto společnosti chystají softwarové nástroje, jenž mají umožnit monitorování nakažených či potencionálně nakažených. Vše v souladu s přísnými zásadami ochrany soukromí. Prvním krokem je vytvoření API pro vývojáře, které naučí iOS a Android „spolupracovat“ a oznámit tak například setkání s nakaženými.

Toto řešení by společnosti měly vypustit do světa někdy v květnu. Do té doby musí Francie zřejmě počkat. Přitom není zdaleka jediná, na podobný problém narazili vývojáři i ve Velké Británii.