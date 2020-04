Apple Watch Series 6 se naučí odhalovat přemíru stresu a další psychické problémy

Apple Watch se v současnosti zaměřují především na monitoring fyzického zdraví a to skrze EKG, senzor srdeční frekvence či počítadla aktivity uživatele. Podle nových informací youtubera EverythingApplePro se však chystá Apple své budoucí hodinky vylepšit tak, aby byly uživatelům schopni pomáhat i s udržováním jejich zdraví duševního. Konkrétně by měly umět rozpoznat přemíru stresu, záchvaty paniky a další psychické stavy, které člověku neprospívají a s jejichž zvládnutím mnohdy potřebuje pomoc.

Jak přesně budou Apple Watch psychické stavy uživatele monitorovat není v tuto chvíli zcela známo. Vše však bude pravděpodobně založeno na hloubkové analýze srdeční frekvence a možná i okysličení krve, které mají umět měřit nové Series 6. Kvůli tomu se tak obecně počítá s tím, že novinka dorazí jako jedna z exkluzivit tohoto modelu. Co se týká jejího celkového pojetí, hodinky by měly uživatele ideálně s předstihem upozornit na to, že je ve velkém stresu či se blíží záchvat paniky nebo podobný problém a poté jej začít uklidňovat pomocí dechových cvičení zaměřených právě na zvládnutí krizových situací.

Veškeré podobné problémy by hodinky ukládaly do paměti iPhonu, ze které by je mělo být možné extrahovat a předat lékaři, stejně jako tomu je nyní u EKG. Sledování mentálního zdraví uživatele by tedy mělo být prakticky stejně přínosné jako právě EKG, potažmo sledování fyzického zdraví. Nicméně se dá podle zdrojů očekávat, že stejně jako v případě EKG by musel Apple o povolení této funkce zažádat v příslušných zemích a její zavádění by se kvůli tomu mohlo značně protáhnout. Například u EKG jsme konkrétně v České republice čekali na jeho zprovoznění dobrého třičtvrtě roku. Pokud by tedy bylo i tentokrát potřeba něco podobného, funkce bychom se klidně mohli dočkat až v příštím roce. Nezbývá tedy než doufat, že se tento černý scénář nenaplní.