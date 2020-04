Apple Watch zřejmě přijdou příští rok o digitální korunku

Digitální korunka sloužící pro ovládání je nedílnou součástí Apple Watch od jejich první generace. Podle informací několika na sobě nezávislých zdrojů v čele s youtuberem EverythingApplePro a leakerem Maxem Winebachem to však nyní vypadá, že o tento ikonický prvek v příštím roce přijdou. Ustoupit totiž bude zřejmě muset snímači otisků prstů.

Není tomu tak dávno, co se objevily informace o prototypech Apple Watch, na kterých Apple testuje Touch ID – tedy technologii zajišťující autentizaci pomocí otisku prstu. Testovat by konkrétně měl hned dvě varianty – konkrétně variantu se snímačem otisků prstů v displeji a variantu se snímačem otisku na boku hodinek. Vývoj druhé varianty je pak o poznání dále a jak se nyní zdá, její nasazení u Apple Watch v příštím roce se zdá jako poměrně pravděpodobné. Bohužel, kvůli nutnosti skenu relativně velké části prstu by nestačilo pro snímání jen malé kolečko digitální korunky a tudíž bude nutné bok hodinek přepracovat. Digitální korunku tedy nahradí velmi pravděpodobně podlouhlá snímací ploška, která už by měla zajistit uživateli spoléhajícímu se na Touch ID vysokou míru zabezpečení.

S podobným řešením by měl Apple v příštím roce přijít nejen u Apple Watch, ale i u iPhonu SE 3. generace, který by se měl dočkat snímače otisků prstů v Power Buttonu. Díky tomu by tak měl Apple roztáhnout jeho displej přes celou přední stranu a designem jej tak přiblížit iPhonům řady X – tedy bezrámečkovým. Kvůli úspoře nákladů nicméně nevsadí na Face ID, ale na Touch ID, které vyjde i přes určité přepracování stále levněji než 3D skenovací modul obličeje. I tomuto telefonu by sice slušel daleko víc snímač implementovaný přímo do displeje, nicméně jeho cena by cenu Touch ID v bočním tlačítku opět převyšovala, kvůli čemuž by musel Apple vyšponovat i cenu samotného telefonu, což by se neblaze projevilo na jeho prodejích.