Trable v ráji? Zaměstnanci Applu se chystají na založení odborů

Je tomu jen pár týdnů, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple ve své domovině zavádí spoustu nových pracovních benefitů pro své zaměstnance a kromě nich jim i velmi slušně zvyšuje platy. Jak se však nyní podle informací portálu The Washington Post zdá, ani to nestačí některým z nich ke spokojenosti.

Zaměstnanci pracující v amerických Apple Storech pod podmínkou anonymity redaktorům výše zmíněného portálu prozradili, že se chystají založit odbory a to již v brzké době. Dokumenty, které je pro jejich založení potřeba, by již měli mít připraveny a nyní je stačí jen odevzdat příslušným úřadům. Cílem odborů je pak jako všude na světě vyjednat se zaměstnavatelem lepší pracovní podmínky pro zaměstnance – v tomto případě pak má jít konkrétně o zvýšení platů. Právě ty podle oslovených zaměstnanců prý vyrostly méně než inflace, kvůli čemuž tak ve výsledku i přesto, že jim Apple plat zvýšil vydělávají de facto méně.

The Washington Post se pokusil po zjištění informací o odborech oslovil i samotný Apple a požádat jej o vyjádření. Ten však celou záležitost jako již tradičně nechal bez komentáře, takže je otázkou, zda se rozhodne proti založení odborů bojovat například dalším zvýšením platů, nebo jejich vzniku bránit nebude. Vše se nicméně dozvíme zřejmě již v nejbližších dnech.