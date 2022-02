Oficiální hra k Zimní olympiádě v Pekingu vám dovolí vydělávat si hraním

Do App Storu v blízké budoucnosti dorazí oficiální videohra k právě konaným Zimním olympijským hrám v čínském Pekingu. Celkem kostrbatě pojmenované Olympic Games Jam Beijing 2022 vám přitom dovolí si i něco málo vydělat, používají totiž model play-to-earn, kdy za vítězství v jednotlivých disciplínách můžete získávat odznáčky v podobě NFT. Projekt tak dost odvážně dvě věci, které sklízejí v poslední době kritiku, proklínanou digitální technologii s nechvalnou pověstí Mezinárodního olympijského výboru.

Ve hře se budete moci zúčastnit sérii různých miniher proti hráčům z celého světa. Za své výkony pak můžete získat obrovské množství kosmetických předmětů. Svého avatara si tak postupem času budete moci upravit přesně podle svých představ. Kromě různých oblečků a jejich barevných variací ale ti nejúspěšnější získají NFT, jež můžou na speciálním tržišti vyměnit za tvrdou měnu. Dobrou zprávou je, že do hry nemusíte sami investovat. Odznáčky tak získáte opravdu zdarma, jen díky svým herním schopnostem.

Olympic Games Jam Beijing 2022 má podle zástupců Mezinárodního olympijského výboru spojit starší fanoušky největší sportovní události s novou generací hráčů. Jestli se to povede právě spojením s kontroverzní technologií, to ukáže jen čas. Olympic Games Jam Beijing 2022 dorazí do App Storu v blízké budoucnosti. Snad to stihne dřív, než samotné hry v čínském Pekingu skončí. Co říkáte na spojení Olympijských her a kontroverzní technologie vy? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem.