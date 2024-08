Nepovedená reklama: Olympionici mají problém udělat si Selfie s jejich novými Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition

Samsung je obrovským partnerem letošních Olympijských her a aby umocnil spojené s Olympiádou, rozdal všem sportovcům kteří se ji účastní svůj nejnovější Samsung Galaxy Z Flip 6 v limitované Olympijské edici. Samozřejmě jen ti nejlepší z nejlepších dostali možnost pořídit si selfie se zlatou nebo jinou medailí a Samsung správně věřil v to, že sportovci při focení selfie s medailemi vytáhnou právě Galaxy Z Flip, který dostali a pořídí si selfie pomocí něj. Bohužel reklama, kterou mu tím udělali je trošku jiná než ta, o kterou stál. Podívejte se sami na následující video, na kterém se držitelé olympijských medailí snaží pořídit si Selfie pomocí jejich nového Z Flip 6. Problém je, že video se dostalo do televizního vysílání a tuto ne přiliš povedenou reklamu tak viděl celý svět.