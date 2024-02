Chceme, aby všechna tato data proudila do Pekingu? Elektromobily z Číny sbírají v Evropě extrémní množství dat

Pokud jsme se v posledních letech báli čínských smartphonů nebo aplikací jako je TikTok, je to nic ve srovnání s tím, co mohou způsobit levné čínské elektromobily, které se chystají zaplavit Evropu.

Moderní vozy sbírají nespočet dat a to zejména díky technologiím pro autonomní řízení jako je LiDAR, kamery, radary a mnoho dalšího. Těmito technologiemi jsou navíc v dnešní době vybaveny čím dál levnější vozy a to včetně těch, které k nám do Evropy proudí z Číny. Vozy dokáží sbírat data nejen o řidičích, ale také mapovat detailně své okolí, pohyb dalších vozidel a mnoho dalšího, před čím varovala americká ministryně obchodu Gina Raimondová. Elektromobily z Číny tak Evropu nemusí ohrozit pouze tím, že jim evropské tradiční automobilky nestačí co se cen týká, ale také sběrem velmi citlivých dat.

Podle Raimondové sbírají čínké vozy obrovské množství dat o řidičích, okolí vozu a lokaci vozidla. Ministryně pak doslova řekla: „Chceme, aby všechna tato data proudila do Pekingu?“ Důvod proč činské vozy zaplavují Evropu a Latinskou Ameriku je ten, že USA uvalilo na čínké automobilky vysoké dovozní clo, kvůli kterému jsou v podstatě nekonkurenceschopné oproti ostatním automobilkám působícím v USA.