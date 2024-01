Tesla Redwood s cenou 25 000$ se má začít vyrábět již příští rok!

Společnost Tesla plánuje v polovině příštího roku zahájit výrobu nového elektrického vozu, který má kódové označení Redwood. Jednat by se mělo o kompaktní crossover, který bude jako první postaven na levné platformě elektrických vozů nové generace. Právě tato platforma má být základem pro levná vozidla, kterými chce v příštích letech Tesla zaplavit trh. Modely založené na této platformě se mají pohybovat cenově okolo 25 000$, tedy v přepočtu kolem 570 000 Kč bez DPH, a mají se stát konkurencí pro levné vozy s benzínovým motorem a také levné elektromobily, které pochází především z Číny.

V oblasti elektromobilů Tesla nejvíce soupeří s čínskou automobilkou BYD, která produkuje levné elektromibily a za poslední čtvrtletí loňského roku se stala největším výrobcem elektromobilů na světě. Pokud Tesla skutečně nabídne vůz začínající na 25 000$, tedy zhruba 570 000Kč, bude se jednat o suverénně nejlevnější model, který automobilka produkuje. Současný nejlevnější model Tesla Model 3 totiž stojí v základu 38 990$. Tesla rozeslala dodavatelům žádosti o nabídky na výrobu komponent pro model Redwood s tím, že předpokládá týdenní výrobu 10 000 vozidel.

Zajímavé je, že veškeré tyto informace unikly z dodavatelských řetězců Tesly dnes ráno, přičemž dnes odpoledne se Tesla chystá představit výsledky za poslední kvartál a také očekávání na příští rok. Právě levné elektromobily jsou totiž to, co investory zajímá nejvíc, obzvlášť v době vysokých úroků, kdy jsou peníze pro spotřebitele drahé a tak musí kupovat levnější zboží.

I když nechci být k plánům Tesly nijak skeptický, za připomenutí rozhodně stojí fakt, že Cybertruck se začal velmi pomalu dodávat prvním zájemcům v letošním roce, tedy 5 let po představení vozu veřejnosti. Tesla Roadster se představila veřejnosti v roce 2017, tedy neuvěřitelných 7 let zpátky a dodnes není k dispozici jeden jediný kus. Navíc oproti původním specifikacím, kdy měl vůz zrychlit z 0-100Km/h za 1,9 vteřiny se čas změnil na 2,1 vteřiny a změnily se také další parametry. Ambice Tesly začít příští rok vyrábět vůz, který doposud není představen veřejnosti, tedy nijak nepopírám, ovšem historie ukazuje, že se ji to většinou o pár let nepovede.