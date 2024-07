Olympioniky již na Tinderu jen tak nesbalíte, video o změně polohy na olympijskou vesnici se totiž stalo virální

Pokud se chcete seznámit s nějakým tím olympionikem nebo olympioničkou, pak je tinder ten nejlepší způsob. Když se v roce 2020 odložily olympijské hry kvůli koronaviru, napadlo jistého TikTokera změnit si svoji adresu na adresu olympijské vesnice. Nestačil se divit, kolik lidí, respektive olympioniků bylo aktivních na této sociální síti pro seznamování. Od olympijských her v Soulu 1988 dostávají olympionici v olympijské vesnici kondomy, aby se zajistila bezpečnost a nešířily se zde pohlavní nemoci. I to svědčí o tom, že sbalit nějakého olympionika bylo skutečně reálné, a ještě na posledních olympijských hrách v Tokiu jste na Tinderu našli lidi jako je Katerine Savard, Grete Gaim, Lisa Carrington a mnoho dalších.

Bohužel pro všechny, kteří by se chtěli seznámit s nějakým tím držitelem zlaté olympijské medaile, se video, které TikToker natočil v roce 2020 stalo poměrně virálním a zaznamenalo miliony zhlédnutí. Spousta lidí si na něj nyní vzpomněla a okopírovali jeho nápad, a tak se aktuálně na Tinderu nachází v olympijské vesnici tisíce a tisíce lidí, kteří nemají žádné ambice se her účastnit a pouze si změnili lokaci tak, aby měli šanci narazit na některé z úspěšných sportovců. Bohužel tak nyní již olympioniky sbalíte na Tinderu jen velmi těžko, tedy alespoň co se olympijské vesnice týká.