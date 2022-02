Výdrž Steam Deck: Pokud si neuzamknete snímkovou frekvenci, vybije se i za 90 minut

Jak se vydání Steam Deck blíží, uniká o chystané handheldové konzoli od Valve stále více a více informací. Jedním z hlavních atributů takového druhu konzole je pochopitelně výdrž na jedno nabití, jelikož adaptér s sebou zkrátka a dobře všude nést nechcete. Jelikož má k vydání dojit ještě v únoru, rozeslala již společnost nějaké kousky vybraným magazínům či YouTuberům, kteří se podělili v tomto směru o pár postřehů.

Oficiální informace Valve tvrdí, že výdrž baterie Steam Decku bude 2 až 8 hodin. Podle testů ale může být výdrž ještě nižší. Během hraní Devil May Cry 5 se zapnutým neomezeným počtem fps baterie vydržela 87 minut, a to při polovičním maximálním jasu. Jakmile se snímky uzamkly na 60 fps, na 2 hodiny konzole dosáhla. Hrát roli bude také samotné grafické nastavení hry. YouTuber The Phawx hlásí, že při hraní Controlu konzole vydržela zhruba 90 minut. Ve svých postřezích rovněž zmínil, že se mu na 8 hodin výdrže dostat nepodařilo. Na druhou stranu je třeba dodat, že jelikož má Display Steam Decku panel o 60 Hz, není důvod snímky na 60 fps neuzamykat. Horší výdrž baterie tak může v některých případech pramenit například z hráčovy nepozornosti. Uvidíme, jaká bude skutečná výdrž na jedno nabití. Konzole má jistě velký potenciál a po oficiálním uvedení na trh se jistě strhne obrovská vlna testování. Snad se konzole dočkáme co nejdříve. Brousíte si na Steam Deck zuby, nebo vás více láká Nintendo Switch?