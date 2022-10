Na kapesní konzoli Steam Deck lze spustit macOS

Přestože je operační systém macOS doménou Maců, pravdou je, že díky virtualizaci je jej leckdo schopen spustit i na celé řadě jiných “želez”. Skvělým příkladem je nedávný počin uživatele vystupujícího na Redditu pod přezdívkou Lampa183, který se rozhodl, že by vlastně nebylo vůbec špatné, kdyby běžel macOS na kapesní herní konzoli Steam Deck od Valve.

Ano, čtete dobře. Kapesní herní konzole Steam Deck určená ke hraní her ze Steamu rozjela macOS, byť jak bylo zmíněno výše, “jen” pomocí virtualizace přes VirtualBox, což je řešení využívané třeba i na Hackintoshích. Ostatně, přesně proto se operační systém macOS Catalina 10.15.3 běžící ve Steam Decku tváří jako systém v iMacu. Poměrně zajímavé je pak to, že z hlediska využitelnosti neběží podle tvůrce macOS vůbec špatně, byť se tu a tam potýká s určitým zpomalením kvůli absenci grafické akcelerace ve virtuálním prostředí počítače. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že kdyby nebyl Steam Deck tak malým zařízením, byl by do jisté míry využítelný jako klasický Mac. Škoda jen, že tvůrce neuvolnil o svém projektu více informací, které by pomohly i ostatním uživatelům k něčemu podobnému.