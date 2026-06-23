Valve šokovalo cenou nové Steam Machine. Za nejlevnější model zaplatíte 1 049 dolarů

Dlouhé čekání je u konce. Valve konečně zveřejnil oficiální cenu nové Steam Machine a levná herní konzole z ní rozhodně nebude. Základní model s 512GB úložištěm bude stát 1 049 dolarů, zatímco vrcholná verze s 2TB SSD vyjde na 1 349 dolarů. Společnost zároveň potvrdila, jak bude probíhat prodej, který má zabránit překupníkům. Valve oznámil, že Steam Machine s 512GB úložištěm bude stát 1 049 dolarů. Pokud chcete větší 2TB SSD, připravte si 1 349 dolarů. V nabídce budou také balíčky s novým Steam Controllerem. Varianta s 512GB úložištěm a ovladačem stojí 1 128 dolarů, zatímco nejvyšší konfigurace s 2TB SSD vyjde na 1 428 dolarů. Součástí této verze jsou navíc dvě exkluzivní výměnné bočnice v červeném textilním a ořechovém provedení.
Valve přiznává, že původně plánovalo výrazně nižší cenu. Situaci ale změnila dlouhodobá krize na trhu s operačními pamětmi a dalšími komponentami. Podle společnosti byly některé součástky v posledních měsících prakticky nedostupné bez ohledu na cenu, což ovlivnilo nejen finální cenovku, ale také počet zařízení, která budou při uvedení na trh k dispozici.
Jak si Steam Machine koupit
Stejně jako u nového Steam Controlleru bude i zde fungovat rezervační systém. Zájemci se mohou přihlásit do pořadníku a Valve následně všechny registrace náhodně seřadí. Pokud budete vybráni, obdržíte e-mail s možností nákupu. Na dokončení objednávky budete mít 72 hodin, poté rezervace propadne a nabídku získá další zájemce. Registrovat se mohou pouze uživatelé se Steam účtem v dobrém stavu, kteří provedli alespoň jeden nákup před 27. dubnem 2026. Každá domácnost může podat pouze jednu registraci.
Nová Steam Machine je kompaktní šestipalcové zařízení určené pro hraní her ze Steam knihovny na televizoru. Společně s ní má během léta dorazit také VR headset Steam Frame, který bude konkurovat například Meta Quest. Obě novinky byly představeny už loni na podzim, jejich uvedení ale několikrát odložil globální nedostatek pamětí a dalších komponent. Prvním produktem nové generace, který se dostal k zákazníkům, se tak stal až Steam Controller.
Cena přesahující tisíc dolarů ukazuje, že Valve necílí na zákazníky hledající levnou alternativu ke konzolím. Steam Machine má nabídnout výkon herního počítače, jednoduchost klasické konzole a okamžitý přístup k milionům hráčů a obrovské knihovně her na Steamu. Otázkou zůstává, zda budou hráči ochotni zaplatit více než tisíc dolarů za zařízení, které vstupuje do segmentu, kde už dnes existuje velmi silná konkurence. Odpověď přinesou první objednávky, které odstartují už příští týden.