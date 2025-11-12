Steam Machine: Valve představilo televizní herní konzoli coby konkurenci Xboxu a PS!

Společnost Valve po deseti letech oživuje svůj experiment s herní konzolí pro PC hráče. Během velkého hardwarového oznámení firma představila novou generaci Steam Machine a zároveň vylepšený Steam Controller, čímž se po úspěchu přenosné konzole Steam Deck opět vrací do segmentu stolních herních zařízení. Nový Steam Machine bude dostupný ve dvou konfiguracích, a to s úložištěm 512 GB a 2 TB, přičemž obě verze nabídnou značný posun ve výkonu. Valve nasadí čip AMD Zen 4 se šesti jádry a dvanácti vlákny, doplněný o grafiku AMD RDNA3. Kombinace má zajistit hraní ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu s podporou technologie FSR (FidelityFX Super Resolution).
Zařízení disponuje také 16 GB DDR5 RAM a 8 GB GDDR6 VRAM, což by podle Valve mělo znamenat, že nová Steam Machine bude až šestkrát výkonnější než Steam Deck. Konzole poběží na nové verzi SteamOS, přizpůsobené jak pro hraní na velké obrazovce, tak pro klasické PC prostředí. Součástí balení bude i druhá generace Steam Controlleru, která má nabídnout přesnější haptickou odezvu, přemapovatelné tlačítka a lepší integraci se SteamOS. Ovladač bude možné zakoupit i samostatně. Valve zatím neprozradilo cenu ani přesné datum vydání. Bylo pouze uvedeno, že se produkt objeví v průběhu příštího roku. Původní konzole Steam Machine z roku 2015 skončila jako komerční neúspěch. Chyběla jasná cílová skupina a příliš různých konfigurací hráče spíše mátlo. Tentokrát však Valve sází na jednotný ekosystém, který spojuje úspěch Steam Decku a vylepšený SteamOS.
„Úspěch Steam Decku nám ukázal, že hráči chtějí více způsobů, jak si užít své knihovny na Steamu. Nové produkty, Steam Machine, Steam Controller, Steam Frame, to přesně umožňují,“ řekl lodivod Valve. Pokud se tentokrát podaří propojit flexibilitu PC s jednoduchostí konzolí, mohl by nový Steam Machine znamenat úspěšný návrat značky. Zvážíte tuto konzoli?
Technické specifikace a funkce Steam Machine
Modely:
- Verze s úložištěm 512 GB a 2 TB
- Steam Machine bude dostupná v balíčku se Steam Controllerem i samostatně
Specifikace:
- Procesor: Polovlastní AMD Zen 4, 6 jader / 12 vláken, frekvence až 4,8 GHz, TDP 30 W
- Grafika: Polovlastní AMD RDNA3, 28 výpočetních jednotek, max. takt 2,45 GHz, TDP 110 W
- Výkon: Více než 6× vyšší než Steam Deck
- Paměť: 16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM
- Úložiště: SSD 512 GB nebo 2 TB + slot na microSD kartu pro rozšíření nebo přenosnou knihovnu her
- Napájení: Vnitřní zdroj (AC 110–240 V)
- Podpora 4K hraní při 60 fps s technologií FSR
- Podpora Ray Tracingu
Konektivita a vstupy/výstupy:
- DisplayPort 1.4: až 4K @ 240 Hz nebo 8K @ 60 Hz, podpora HDR, FreeSync a řetězení monitorů
- HDMI 2.0: až 4K @ 120 Hz, podpora HDR, FreeSync a CEC
- Ethernet: 1 Gbps
- USB-C (10 Gbps, USB 3.2 Gen 2)
- 4× USB-A: 2× USB 3 (vpředu), 2× USB 2 (vzadu)
- Wi-Fi 6E (2×2) + dedikovaná Bluetooth anténa
- Integrované rádio pro Steam Controller (2,4 GHz)
Další funkce:
- Kompatibilní s ostatními ovladači a PC příslušenstvím
- Možnost probuzení zařízení ovladačem
- Běží na SteamOS s herně orientovaným uživatelským rozhraním
- Rychlý režim uspání a probuzení
- Steam Cloud synchronizace a další funkce platformy Steam
- LED lišty s možností nastavení barev a animací, signalizující stav systému (stahování, spouštění, aktualizace)
- Technické specifikace a funkce Steam Controlleru
Možnosti připojení:
- Steam Controller Puck – předem spárovaný, plug-and-play, vlastní bezdrátová technologie
- Nízká latence (~8 ms end-to-end), polling rate 4 ms na 5 m vzdálenost
- Stabilnější než Bluetooth
- Možnost připojit až 4 ovladače na jeden Puck
- Bluetooth
- USB kabelové hraní
Baterie:
- Dobíjecí Li-ion s výdrží 35 + hodin
- Nabíjení přes Puck nebo USB
- Ovládací prvky a technologie:
- Magnetické joysticky (TMR) pro lepší citlivost a spolehlivost
- Kapacitní dotyk a grip senzory, které aktivují gyroskop nebo přiřazené akce
HD haptika:
- celkem 4 haptické motory
- 2× LRA v trackpadech pro jemnou zpětnou vazbu
- 2× vysokovýstupní LRA v rukojetích pro realistický rumble efekt
Plný seznam vstupů:
- Tlačítka ABXY, D-pad
- L/R triggery a bumpers
- Magnetické joysticky (TMR)
- Tlačítka View, Menu, Steam, QAM
- 4× programovatelná tlačítka na úchopu
- 2× trackpady s haptickou odezvou a tlakově citlivým klikem
- 6osý IMU senzor
- Kapacitní snímače úchopu