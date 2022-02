Steam Deck si nyní můžete vytisknout na 3D tiskárně

Objednali jste si v uplynulých měsících kapesní herní konzoli Steam Deck od Valve a už se vám na ní nechce čekat? Pak pro vás máme drobnou náplast na vaší čekací bolístku. Valve se totiž rozhodlo své fanoušky potěšit uvolněním oficiálních 3D modelů, které si lze vytisknout pomocí 3D tiskárny.

Valve zveřejněním schémat pro 3D modely cílí sice primárně na výrobce příslušenství, kterého bude pravděpodobně vzhledem k oblibě mnoha hráčů přizpůsobovat si herní konzole k obrazu svému požehnaně, nicméně ve tweetu informuje o tom, že se do tisku může pustit naprosto každý, koho tato možnost zaujala. Schéma umístilo konkrétně na GitLab, kde je dostupné ve formátech STP a STL a kde jen tak pro zajímavost naleznete třeba i mailovou adresu pro feedback k tělu konzole. A kdo ví, třeba se Valve nakonec rozhodne třeba i pro vytvoření nějakého oficiálního příslušenství vycházejícího právě z návrhů komunity, popřípadě výrobců příslušenství.

První konzole Steam Deck začíná Valve rozesílat už 28. února, byť není zcela jasné, odkud. Je proto otázkou, jak rychle se první kusy dostanou do České republiky, potažmo kolik jich sem vůbec doputuje. Steam Decky se totiž dostanou zprvu do rukou jen těm, kteří si je předobjednali mezi prvními. O to jsme se nicméně v redakci pokusili i my a proto doufáme, že se na nás usměje taktéž štěstí mezi prvními. Pokud ano, již zanedlouho se můžete těšit na recenzi na tuto unikátní hračku, která by mohla s trochou štěstí způsobit v gamingu malou revoluci.

Soubory ke 3D tisku Steam Decku naleznete zde