Trojice teenagerů asi na nějakou dobu dost zanevře na počítačovou hru Minecraft. Vytvořili v ní totiž úřední budovu ruské bezpečnostní služby s úmyslem vyhodit ji do povětří. Případ se táhne už od roku 2020. Prokurátor pro jednoho z mladíků požaduje trest ve výši 9 let za vytvoření teroristické organizace. Další dva mladíci by mohli dostat 6,5 roku. Verdikt soudu by měl padnout brzy.