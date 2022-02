7 jednoduchých tipů, jak co nejrychleji nabít iPhone

Snad každý z nás se alespoň jednou ve svém životě dostal do situace, kdy musel například někam odejít a v tu chvíli zjistil, že nemá dostatečně nabitý telefon, který přitom bude potřebovat. Máte-li doma nabitou powerbanku, je po starostech, ale co dělat, když takové štěstí nemáte? Přesně pro tyto případy je tu tento článek, který vám dá sedm tipů, jak rychlost nabíjení co nejvíce podpořit.

Vyhněte se bezdrátovému nabíjení…

Pokud vlastníte jakýkoliv iPhone 8 a novější, tak zajisté víte, že můžete využít bezdrátové nabíjení Qi, v případě iPhonů 12 a novějších je pak možné využít bezdrátové nabíjení MagSafe. Bezdrátové nabíjení je sice velice pohodlné, jelikož stačí, abyste svůj iPhone položili na nabíječku a o nic víc se nemusíte starat. Pravdou ale je, že bezdrátové nabíjení a rychlost jednoduše nejdou dohromady. V případě Qi bezdrátového nabíjení je možné využít maximální výkon 7.5 W, v případě MagSafe maximálně 15 W. A to je nutné ještě počítat se ztrátou výkonu právě kvůli bezdrátovému přenosu energie. Chcete-li iPhone rychle nabít, rozhodně se bezdrátovému nabíjení vyhněte.