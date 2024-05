Recenze Spello 3in1 Magnetic Charging Station: Nabíjejte iPhone, Apple Watch i AirPods snadno a rychle

Nabíjení elektroniky je pro valnou většinu z nás každodenním chlebem. Právě z toho důvodu si myslím, že není rozhodně od věci si jej co možná nejvíce zpříjemnit a usnadnit, protože přeci jen, otravovat se s nepohodlným řešením dnes a denně člověk zkrátka nechce. Zřejmě tou nejlepší možností pro nabíjení je pak v mých očích využití nabíjecích stojánků, které dokáží zkombinovat nabíjení iPhonů, AirPods a v ideálním případě i Apple Watch. Přes jedno zařízení člověk zkrátka nabije vše, co potřebuje, pak to na jednom místě „sesbírá“ a má na další den vystaráno. Jak ale vybrat nabíjecí stojánek, který stojí opravdu za to? Přesně na tuto otázku se vám částečně pokusím v následujících řádcích odpovědět. Do redakce nám totiž dorazila na testování nabíječka Spello 3in1 Magnetic Charging Station a jelikož už mi dělá nějakou dobu společnost na pracovním stole, je nejvyšší čas zhodnotit její klady a zápory.

Technické specifikace

Jak již zaznělo výše, Spello 3in1 Magnetic Charging Station je trojitá bezdrátová nabíječka dostupná jak v černé, tak bílé barevné variantě. Jedna nabíjecí ploška – konkrétně pro AirPods s maximálním výkonem 5W – je umístěna v její základně, druhá nabíjecí ploška – konkrétně pro smartphone s maximálním výkonem 15W – drží na centrálním rameni, ke kterému pak lze zezadu připojit ještě nabíjecí modul pro Apple Watch s maximálním výkonem 3W. V případě Apple Watch je tedy třeba počítat „jen“ s nabíjení klasickou rychlostí a nikoliv rychlonabíjením, přičemž u iPhonů je tomu zrovna tak.

Přestože lze iPhone díky MagSafe konektoru přichytit k nabíječce magneticky skrze magnetický prstenec, kterým disponuje, vzhledem k absenci certifikace Made for MagSafe je iPhone nabíjen maximální rychlostí 7,5W. Jasně, vyšší nabíjecí výkon a tedy i rychlost by určitě potěšila, avšak osobně si myslím, že od nabíjecích stojánků vlastně ani nikdo moc rychlé nabíjení nečeká. Přeci jen, kabelům se rovnat bezdrátové nabíjení stále nemůže a tak pokud člověk potřebuje iPhone rychle nabít, po bezdrátu nesáhne. A pak je tedy ve výsledku jedno, jak rychle se bezdrátově nabíjí.

V případě Spello 3in1 Magnetic Charging Station musím navíc pochválit výrobce za to, že se nesnaží zákazníky mystifikovat nejasnými popisky a hned na krabičce nabíječky přiznává, že 15W bezdrátové nabíjení je k dispozici jen pro Androidy, zatímco iPhony zvládají „jen“ 7,5W. Proč zrovna za takovou věc chválím? Bohužel proto, že jsem se za poslední roky setkal s nepřeberným množstvím nabíječek – ať už v rámci recenzování či jen psaní o nich a celkovém průzkumu trhu kvůli práci -, u kterých výrobce mlžil ve výkonu pro iPhony, aby jablíčkáře zmátl a prodal jim v domnění, že kupují 15W nabíječku, jen model se 7,5W výkonem.

Vraťme se ale zpět k technickým specifikacím nabíječky. Sluší se totiž dále zmínit například rozměry 86 x 162 x 132 mm při hmotnosti 315 gramů. Velkým pozitivem je pak fakt, že v balení nabíječky dostanete kromě samotné nabíjecí stanice taktéž 25W PD adaptér s USB-C portem a samozřejmě pak USB-C/USB-C kabel pro napájení nabíječky o délce 1,2 metru. Samozřejmostí jsou tu pak i nejrůznější typy ochran, které zajistí bezpečí jak vám, tak i vašim produktům a domácnosti. Nechybí například ochrana přepěťová či podpěťová.

Zpracování a design

Nabíječka je vyrobena z kombinace plastu a kovu, kdy kov je viditelně využit vlastně jen pro rameno vyčnívající ze spodní základny, na kterém je uchycena nabíjecí ploška pro smartphone a Apple Watch. Jak již zaznělo výše, vybírat lze z černé a bílé barevné varianty, přičemž v obou případech je plastový povrch nabíječky matný a tedy se díky tomu velmi dobře udržuje a „nematlá se“. Není tedy třeba se bát toho, že by se na stojánku při častém používání zachytávaly otisky prstů či jiné šmouhy. Materiál a povrchové opracování je tedy zvoleno opravdu chytře.

Co se týče designu, jeho hodnocení je samozřejmě věcí ryze subjektivní. Za mě je ale nabíječka opravdu vkusná a troufnu si říci, že díky svému minimalistickému zpracování nebude mít problém zapadnout do takřka jakéhokoliv interiéru. Apple produktům to na ní navíc opravdu sluší. Nebojím se jí tedy zhodnotit pozitivně.

Testování

A jaká je tedy nabíječka Spello 3in1 Magnetic Charging Station v praxi? Musím říci, že opravdu příjemná a spolehlivá. Super je už třeba jen to, že relativně velká základna je zároveň docela těžká, díky čemuž je celá stanice velmi stabilní. Proč je to super? Jednoduše proto, že je díky tomu její používání celkově příjemnější, protože například při sundávání iPhonu z magnetického prstence nemá nabíječka tendenci se hýbat, naklánět a tak podobně – tedy, jste-li alespoň trochu šikovní.

Fajn je i to, že magnet pro přichycení iPhonu je dostatečně silný na to, aby zajistil telefonu bezpečné ukotvení na nabíjecí plošce, ale zároveň tak akorát na to, abyste byli schopni telefon z nabíječky sejmout jednou rukou. Zkrátka a dobře, důraz na jednoduché a příjemné využívání je tu znát všude. Za pochvalu stojí i minimální zahřívání nabíječky v případě nabíjení i jejího „standby“ provozu (tedy ve chvíli, kdy zrovna nenabíjíte), či možnost nastavit si sklon nabíjecí plošky pro smartphone tak, jak vám vyhovuje. Rozsah kloubu je zde přitom opravdu solidní.

Vlastně jediným negativem, nebudu-li počítat rychlost, o které jsem se rozepsal výše, může být pro někoho LED dioda na přední straně stojánku. Ta svítí bíle a není nikterak agresivní. Funguje jednoduše tak, že nepřetržitě svítí, přičemž při připojení zařízení pro nabíjení začne pomalu blikat, aby potvrdila to, že je nabíjení zahájeno. Jakmile je nabito, začne dioda opět nepřetržitě svítit, čímž potvrdí, že je hotovo. Věřím ale, že pokud by si někdo chtěl dát nabíječku třeba na noční stolek, mohlo by ho i toto malé světýlko štvát. Je proto trošku škoda, že Epico nenasadilo na spodek nabíječky tlačítko, kterým by šla LED dioda deaktivovat. Nejedná se však naštěstí o nic neřešitelného, jelikož stačí trochu lepící pásky a je po starostech.

Resumé

Jak tedy Spello 3in1 Magnetic Charging Station po pár týdnech testování zhodnotit? Za mě osobně se jedná o velmi povedený kus příslušenství, který rozhodně udělá na pracovním stole či kdekoliv jinde skvělou službu. Tato nabíjecí stanice je totiž hezká, spolehlivá a zkrátka taková, jaká má být, aby člověku sloužila přesně tak, co od ní očekává. Za sebe se tedy rozhodně nebojím Spello 3in1 Magnetic Charging Station doporučit.

