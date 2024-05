Jak efektivně nabíjet iPhone a bez jakého příslušenství se neobejdete?

V dnešní době, kdy se náš iPhone stal nepostradatelným pomocníkem v každodenním životě, je důležité vědět, jak o něj správně pečovat, abychom co nejvíce prodloužili jeho životnost. Jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují životnost baterie, je způsob nabíjení. V tomto článku se dozvíte, jak efektivně nabíjet váš iPhone, bez jakého příslušenství se neobejdete a jak aktivovat funkci Optimalizované nabíjení.

Mnozí z nás by si mohli myslet, že nabíjení iPhonu je banální záležitost, která nepotřebuje žádné speciální znalosti. Opak je pravdou. Nesprávný přístup k nabíjení, ať už volbou nevhodného příslušenství nebo nevhodným zacházením s telefonem, může mít nepříjemné následky v podobě zkrácené životnosti baterie, sníženého výkonu, a v nejhorším případě i poškození zařízení.

Tipy pro efektivní nabíjení

Dodržováním správných postupů a používáním kvalitního příslušenství můžete dosáhnout optimálního stavu baterie a prodloužit tak životnost vašeho iPhonu. Jak tedy co nejefektivněji nabíjet iPhone?

Používejte originální nabíječku a kabel: Investice do originální nebo certifikované nabíječky a kabelu Apple se vám vrátí v podobě delší životnosti baterie a menšího rizika poškození telefonu. Nekvalitní nabíječky a kabely můžou vést k přehřívání, kolísání napětí a v nejhorším případě i k poškození baterie.

Vyhněte se extrémním teplotám: Nabíjejte iPhone v chladném prostředí, ideálně při teplotě mezi 0 °C a 35 °C. Vyhněte se nabíjení na přímém slunci, v horkém autě nebo v blízkosti zdrojů tepla.

Nepoužívejte telefon během nabíjení: Používání telefonu při nabíjení ho zbytečně zatěžuje a může vést k přehřívání baterie. Pokud telefon během nabíjení nutně potřebujete, odpojte ho od nabíječky a po dokončení úkonu ho znovu připojte.

Nenabíjejte iPhone přes noc: Pravidelné noční nabíjení zkracuje životnost baterie. Místo toho zkuste aktivovat funkci Optimalizované nabíjení, která se postará o to, aby se váš iPhone nabil na 80 % během noci a do 100 % těsně před vaším probuzením.

Udržujte baterii v ideálním stavu: Doporučuje se udržovat úroveň nabití baterie mezi 20 % a 80 %. Vyhněte se úplnému vybití i plnému nabití baterie.

Aktualizujte iOS: Apple v aktualizacích iOS často vydává optimalizace pro spotřebu baterie. Nezapomeňte si proto vždy nainstalovat nejnovější verzi operačního systému.

Nezbytné příslušenství

Abyste svůj iPhone nabíjeli efektivně a s maximální ochranou baterie, je důležité používat kvalitní příslušenství. V této sekci se podíváme na nezbytné komponenty, které by měly být součástí vaší nabíjecí výbavy. Upozorňujeme, že ačkoliv existuje mnoho druhů nabíjecího příslušenství, v tomto textu se zaměříme pouze na nejdůležitější položky, které jsou pro efektivní nabíjení iPhonu nezbytné.

Originální nabíječka: Jak již bylo zmíněno výše, pro efektivní nabíjení je nezbytná originální nabíječka Apple, případně nabíječka s certifikací. Nabízí se v několika variantách s různým výkonem, pro běžné použití postačí 5W nabíječka.

Kabel Lightning či USB-C: Pro připojení iPhone k nabíječce budete potřebovat kabel Lightning či USB-C. I v tomto případě doporučujeme používat originální kabel Apple nebo kabel s certifikací MFi (Made for iPhone).

Bezdrátová nabíječka (volitelně): Pokud preferujete bezdrátové nabíjení, budete potřebovat bezdrátovou nabíjecí podložku kompatibilní s technologií Qi. Apple nabízí vlastní bezdrátovou nabíječku MagSafe, která se magneticky přichytí k zadní straně telefonu.

Nejnovější modely iPhonů (od iPhone 15) jsou vybaveny univerzálním konektorem USB-C, který umožňuje rychlejší nabíjení a přenos dat. Pro maximální využití USB-C technologie investujte do certifikovaného USB-C kabelu a nabíječky s podporou Power Delivery (PD). Tyto nabíječky dokáží iPhone nabíjet až 3x rychleji než standardní 5W nabíječky.

Fotogalerie iphone 14 iphone 15 LsA 3 iphone 14 iphone 15 LsA 8 iphone 14 iphone 15 LsA 7 iPhone 15 Pro titan 18 iPhone 15 Pro 6 Vstoupit do galerie

Aktivace Optimalizovaného nabíjení

Optimalizované nabíjení je funkce v iOS, která se učí vaši rutinu nabíjení a snaží se o to, aby se baterie vašeho iPhone nabila na 80 % během noci a do 100 % těsně před vaším probuzením. Tímto způsobem se snižuje doba, po kterou je baterie vystavena stresu z vysokého nabití, a prodlužuje se tak její životnost.

Aktivace Optimalizované nabíjení je snadná:

Otevřete Nastavení na svém iPhonu.

Klepněte na Baterie.

Vyberte Kondice baterie a nabíjení.

Zapněte Optimalizované nabíjení.

Dodržováním výše uvedených tipů a používáním kvalitního nabíjecího příslušenství můžete prodloužit životnost baterie vašeho iPhone a zajistit, že vám bude sloužit co nejdéle. Nezapomeňte také aktivovat funkci Optimalizované nabíjení, která vám pomůže s inteligentním a efektivním nabíjením vašeho telefonu.

Příslušenství nejen pro nabíjení iPhonu najdete například zde.