Z Netflixu možná zmizí v Rusku extrémismus a LGBT+, přibude naopak křesťanský kanál

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že chce Rusko po Applu umožnit v App Store platby mimo provizní systém Applu či předinstalaci vládních aplikací do iPhonů. Pokud jste si však mysleli, že je Apple jedinou společností, která je Ruskem podobně popotahována, jste na omylu. Solidní nepříjemnosti musí totiž nyní řešit i streamovací služba Netflix, jelikož i na ní dopadá nový ruský zákon, který vstoupí v platnost v březnu letošního roku.

Rusko chce po Netflixu i všech ostatních streamovacích službách dostupných na jeho území s více než 100 000 denními uživateli, aby do své služby začlenily místní státní televizní kanály, které by tak přes ně byly sledovatelné. A že je o co stát – na Netflixu by se díky tomu mohl octnout třeba kanál pravoslavné církve Spas či zpravodajská jednička v zemi Channel One. To ale není ani zdaleka vše. Rusko si chce totiž začít diktovat také to, jaký obsah bude ve službách k dispozici. Vše se má odvíjet od tamních zákonů, což by znamenalo, že by ze služeb zmizely veškeré pořady obsahující jakýkoliv typ extremismu či zmínek o LGBT. Archív pořadů Netflixu by se tak pravděpodobně poměrně dost otřásl v základech, jelikož ve spoustě snímků si lze najít něco “nezákoného”.

V tuto chvíli je otázkou, jak se bude Rusko chovat, pokud nebude jeho požadavek vyslyšen. Obecně sice platí, že za nepřijetí je většinou vyhrožováno zakázáním provozu dané služby v zemi, ale minulost ukázala, že to tak horké zpravidla nebývá a s Ruskem se tak stačí “jen” domluvit na určitém kompromisu, který ve výsledku ani jednu ze stran vyloženě nepoškodí. Celá zápletka bude však bezesporu velmi zajímavá na sledování, protože právě Netflix je jednou ze společností, která je z hlediska omezování relativně nepoddajná a nebojí se v podobných potyčkách vystrčit lokty.