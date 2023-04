Rusko bude do války verbovat elektronicky

Ruská agrese na Ukrajině nebere konce a jak se zdá, jinak tomu nebude ani v nadcházejících měsících. Usuzovat tak lze z novinky, kterou oznámil generální štáb na březnovém zpravodajském brífinku. Zaznělo na něm konkrétně to, že do zbraně budou branci povolávání nově i elektronickou formou skrze elektronické povolávací rozkazy. Háček je však v tom, že to legálně nelze, tedy alespoň podle ruského advokáta Maxima Grebenjuka.

Povolávací rozkazy by měl stát rozesílat přes tamní Portál státních služeb, který lze velmi zjednodušeně popsat jako tuzemský Portál občana. I na Portálu státních služeb totiž naleznete řadu informací o státních službách spolu s možností komunikovat s úřady a tak podobně. Povolávací rozkaz by se pak objevil o obdobě datové schránky s tím, že jakmile by branci dorazil, měl by mít v ideálním případě podle státu povinnost narukovat. To ale podle výše zmíněného advokáta není vůbec pravda. Nynější ruská legislativa totiž s možností elektronického povolávání do zbraně nepočítá a tudíž dokud nebude změněna, mohou elektronické povolávací rozkazy branci ignorovat. Jedinou možností, jak je o odvodu legálně informovat, tedy bude i nadále předání fyzického dokumentu proti podpisu brance pověřenou osobou. Jak je tedy možné vidět, Rusko opět dříve koná než přemýšlí.