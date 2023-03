Rusko přechází z procesorů Intel a AMD na vlastní, jsou k smíchu názvem i výkonem

Po útoku na Ukrajinu čelí Rusko mnoha výzvám mimo jiné i v technologické oblasti. Ve snaze o nezávislost na západním hardwaru především od Intelu a AMD přichází s vlastním řešením postaveným na procesoru Baikal BE M1000 s ARM architekturou. Při bližším pohledu to ovšem působí jako cesta časem nazpátek. Podobné snahy mohou vést k zajímavým, nestandardním řešením, ale zároveň je samozřejmě ve hře mnoho technologických problémů.

Dceřiná firma státního podniku Rosatom s názvem Delta Computers přišla s počítačem označeným Bobr (Bobjór, бобёр), jehož srdcem má být zmíněný Baikal M1 (BE-M1000) od Baikal Electronics. Baikal M1 je 28nm SoC disponující osmi jádry ARM Cortex-57 a běžnou konektivitou. Máme zde sice osm jader, ale jedná se o starou mikroarchitekturu, kterou bychom ocenili možná někdy před deseti lety, a to Baikal CPU přišel na trh až s několikaletým zpožděním. Dohromady s taktováním 1,5 GHz se tedy rozhodně nejedná o nějakou výkonnou bestii. Jednojádrovou variantu lze přirovnat Raspberry Pi 4.

Fotogalerie Baikal-BE-M1000-03 Ruský procesor Baikal BE-M1000 (zdroj: technolong) Delta-Computers-s-Baikal-BE-M1000_02 Počítač Delta Computers Bobjór s Baikal BE M1000 (zdroj: Delta Computers) Deska-pro-procesor-Baikal-BE-M1000 Deska pro procesor Baikal BE-M1000 (zdroj: ITWeek.ru) Delta-Computers-s-Baikal-BE-M1000 Počítač Delta Computers s Baikal BE M1000 (Zdroj: Delta Computers) Vstoupit do galerie

Skříň nového ruského bobra je menších rozměrů a umožňuje provoz vertikálně i horizontálně. Pokud jde o napájení Delta Computers sáhli ke klasickému řešení a použili běžný zdroj typu ATX. Na atypickou desku je možné instalovat až 64 GB paměti DDR4 a samozřejmě HDD nebo SSD, u kterých se ale i tak bude muset výrobce spolehnout na dodávky ze zahraničí. Konektorová výbava je klasická, i když z dnešního pohledu také příliš nenadchne. Máme zde PS/2, sériový port, dvakrát ethernet, USB 3.0, HDMI a zvukovou kartu. Uvnitř lze počítat s PCIe 3.0 ×8, ovšem vzhledem k rozměrům skříně, půjde použít pouze nízkoprofilové karty. Potřeba nezávislosti předurčila i operační systém, kterým je ruský Astra Linux. S podporou ARM verze Windows pro tento netypický procesor se s jistotou nedá počítat.

Vypadá to, že Rosatom, známý díky svému zaměření na jadernou energetiku, necílí na běžné, ruské spotřebitele, ale spíše počítá s využitím v rámci státní energetické infrastruktury, kde by potřeba západní techniky mohla znamenat největší problém. Je záhodno poznamenat, že procesory Baikal se v tuto chvíli nevyrábí. Jejich produkce je totiž spojena s TSMC. Tato tchajwanská společnost ovšem nehodlá ve výrobě pokračovat s ohledem na platné sankce vůči Rusku. Aktuální dodávky spoléhají na dostupné zásoby a jakmile dojdou, mohl by bobr snadno vymřít, pakliže se mu nepodaří přizpůsobit koncepci čínským továrnám.