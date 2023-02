Hackování v zájmu státu už nebude v Rusku trestný čin

Využívání hackerů se stává mezi vládami čím dál tím víc oblíbené, a to nejen v přímých konfliktech jako je nyní na Ukrajině, ale i v zájmu získávání informací nebo naopak poškozování cizích systémů. Kromě existence hackerů, kteří hackují skutečně pro stát a jsou tak kryti samotným státem a bezpečnostními složkami, pod které spadají, existuje také šedá zóna, ve které jsou hackeři, kteří nejsou přímo oficiálně zaštítěni státem. Velká část hackerů působí takzvaně na vlastní pěsť a své schopnosti využívá k poškození cizích států a vlád. Ti pak útočí nejen na státní sféru, ale i na soukromé subjekty v cizím státě.

Pokud je takový hacker z Ruska a útočí ať už na státní sféru nebo soukromou společnost cizího státu, který je označen za takzvaného nepřítele Moskvy, pak bude nově jeho počínání legální, tedy alespoň co se souzení v rámci Ruska týká. Ruská informační agentura RIA dnes informovala o tom, že hackeři, kteří na vlastní pěst útočí proti nepřátelům Moskvy, budou zbaveni zodpovědnosti za své útoky. Jde o hackery, kteří útočí na cíle ve státech, jenž jsou označeny jako nepřátelské státy, mezi které patří i ČR. Šéf výboru Státní dumy pro informační politiku Alexander Khinshtein uvedl pro RIA následující: „Mluvíme všeobecně o vypracování výjimky ze zodpovědnosti pro ty osoby, které konají v zájmu Ruské federace v oblasti počítačových informací na našem území nebo působí ze zahraničí. Budeme o tom mluvit podrobněji, jakmile dostaneme přesné instrukce.“ Na informace okamžitě reagovala známá ruská hackerská skupina Killnet, která uvedla: „Opravdu se to stalo! I když se tento problém ještě řeší, už je to na dobré cestě. Rozváže nám to ruce, abychom mohli konat ještě odvážněji pro dobro naší vlasti!“.

Hackerské aktivity ze strany Ruska vůči zemím NATO v posledních měsících výrazně vzrostly a je otázkou, zda se skutečně bude dít ještě víc útoků než nyní. Rusko sice nyní oficiálně dalo útokům zelenou, ovšem je otázkou, zda byl doposud někdy někdo, kdo konal vůči zemi, kterou Rusko nemá rádo souzen za své hackerské útoky.