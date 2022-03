Apple, Intel, AMD či Microsoft: Podívejte se na seznam (nejen) technologických společností, které trestají Rusko za Ukrajinu

Již více než týden neřeší svět prakticky nic jiného než ruskou invazi na Ukrajinu. Tu sice naprostá většina světa tvrdě odsoudila s tím, že je krvavý útok na suverenitu tohoto státu okamžitě zastaven, Rusku v čele s Vladimirem Putinem se však do zastavení bojí zatím vůbec nechce. Ve snaze donutit jej k přehodnocení jeho myšlenek začala v posledních dnech dávat od Ruska ruce pryč celá řada nejen technologických společností, čímž mu chtějí znepříjemnit veřejné průmyslové fungování. A jelikož je těchto společností již skutečně mnoho, nejeden by se v nich mohl ztratit. Přesně proto vznikla v Google Docs rukou uživatelů na redditu tabulka, do které jsou postupně zaznamenávány všechny společnosti, které se rozhodly Rusko nějakým způsobem bojkotovat. Všechny bojkoty jsou pak podloženy články v celosvětově uznávaných médiích, aby byly co nejméně zpochybnitelné.

Tabulka, kterou si můžete prohlédnout na odkazu níže, je už nyní velmi dlouhá a nechybí v ní samozřejmě ani Apple, který dal od Ruska před pár dny veřejně ruce pryč tím, že v zemi odpískal prodeje svých produktů, odstavil tam Apple Pay a podle dostupných informací přemýšlí i nad odstavením App Store, čímž by nepříjemně poznamenal běžné ruské obyvatele. Co se pak týče firem, jejichž odstávky by dopadly na komerční subjekty, vzpomenout lze například Intel či AMD, které Rusko odřízly od dodávky svých čipů, které byly právě pro průmysl nepostradatelným komponentem. Pokud vás tedy facky, které společnosti Rusku rozdávají, zajímají podrobněji, v tabulce dostupné níže si počtete dosyta.

Seznam si můžete prohlédnout zde