Veteráni z EA či Zyngy lákají na zábavně vypadající tahové RPG na iOS

Jméno vývojářského studia Wimo Games vám zcela jistě moc říkat nebude. Taky pro to není důvod – společnost totiž zatím nevydala jedinou hru. To se ale změní již v průběhu tohoto měsíce. Wimo Games, jehož jádro tvoří vývojářští veteráni, odpadlíci z takových průmyslových gigantů jako je EA nebo Zynga, totiž teď láká na svou prvotinu RPG Dice: Heroes of Whitestone. Ta přinese na mobilní zařízení s iOS originální mix klasického RPG s prvky deskových her a klasických her na hrdiny jako je Dračí doupě. Hra zní velmi ambiciózně a hlavně se i ze zveřejněných prvních záběrů odlišuje od záplavy podobných projektů, jež okupují App Store.

Hratelnost, která kombinuje taktický výběr vaší družiny hrdinů s hody kostkou a náhodnými událostmi na hracích plochách, svazuje dohromady klasický fantasy příběh. Dosud poklidně existující vesnice Whitestone se ocitne pod útokem tajemného impéria. Do klidných obydlí se tak z ničeho nic vhrnou hordy goblinů, orků a podobných služebníků zla. Vaším úkolem, a úkolem vaší družiny hrdinů, pak bude zničit velitele nepřátel. Vylepšovat svoje schopnosti přitom budete hlavně v soubojích s ostatními hráči, se kterými můžete vstoupit do gildy. Společně se pak můžete vydat do náročných dungeonů, jež vás čekají jako obsah po konci příběhového módu. Ke hře se můžete předregistrovat na App Storu již nyní. Plná verze do obchodu dorazí už 17. ledna.