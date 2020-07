Vizuálně atraktivní RPG Tales of Crestoria konečně míří na iOS

Ačkoliv se u nás východní, zejména pak japonské RPG příliš nenosí a jejich vizuální styl často většinu hráčů okamžitě odradí, v moha případech je to škoda. Čínské hříčky sice bývají bez nadsázky prolezlé mikrotransakcemi a jejich hratelnost se blíží nule, ale o kousek dál na východ naopak vznikají rozmanité hry na hrdiny a lákavé vizuální novely, které se svým příběhem a hloubkou herních mechanik hravě rovnají západním bratříčkům. Nejinak je tomu i u RPG z legendární herní série Tales of, která má na konzolích a počítačích poměrně bohatou historii. Nové mobilní pokračování s podtitulem Crestoria z dílny Bandai Namco Entertainment se pak snaží zaujmout zejména vstřícností k nováčkům a návykovou hratelností. Ačkoliv byla hra mnohokrát odložena a fanoušci si už pomalu začali zoufat, zda si titul vůbec zahrají, naštěstí svitlo světlo naděje a Tales of Crestoria konečně po měsících odkladů brzy spatří světlo světa.

Vývojáři z Bandai Namco se totiž snažili vyladit všechny detaily a nabídnout plnohodnotný zážitek, který by po sérii beta testů odpovídal vysokým očekáváním fanoušků a zároveň by nalákal i nějaké ty nově příchozí hráče. Podle aktualizované stránky na App Store se tak hry dočkáme již 22. července, tedy zhruba za týden, kdy bude bezplatně ke stažení. Samozřejmě nebude chybět propracovaná grafická stránka, epický soundtrack dokreslující celkovou atmosféru a plejáda odemykatelných postav, typických pro tuto herní ságu. Pakliže vám tedy nevadí japonská stylizace a rádi byste po dlouhé době zahráli nějaké to lepší tahové RPG, doporučujeme zamířit na App Store a předběžně se registrovat.