Proč se starší iPhony stále těší velké oblibě?

Tisková zpráva: Zatímco modely chytrých telefonů některých značek lidé mění už po roce, iPhony mají často i déle než čtyři roky. Ukazuje to tak na odolnost Apple telefonů v čase a na jejich nadčasovost. Na takovém dlouhodobém úspěchu iPhonů se podílí spousta faktorů. Které to jsou?

Kvalitní zpracování

Apple se vždy zaměřoval na použití kvalitních materiálů u svých zařízení, což se samozřejmě potom odráží na jejich ceně. Evidentně se mu to ale vyplácí. Firma se také stále více snaží o udržitelnosti, aby byla většina Apple přístrojů recyklovatelná. I díky tomu pak iPhony déle vydrží, je totiž možné je dlouhodobě opravovat a repasovat. Opravy sice nejsou nejlevnější, ale jde to. Není problém sehnat rychle možnost opravy a náhradní díly třeba i na starší modely, jako jsou iPhone 7 či iPhone 6S. Některé levnější modely jiných značek se, bohužel, ani nevyplatí opravovat. Cena opravy by přesáhla cenu telefonu, a tak lidé raději kupují opět nový model. To přispívá k nadměrnému vzniku nerecyklovatelného elektroodpadu.

Dostupné příslušenství

V případě iPhonů už si také lidé zvykli na používání ochranných krytů či tvrzených skel, aby se vyhnuli případným opravám. I to je na iPhonech pozitivní. Stále totiž není problém sehnat, alespoň online, příslušenství ke starším modelům, jako jsou například kryty na iPhone 7, ale i na starší iPhony, jako je iPhone 6s a další.

Nadčasový design

Apple si u všech svých produktů už dlouhodobě dává záležet na minimalistickém a nadčasovém designu, což se jim také oplatilo. I výše zmíněné starší iPhony stále vypadají moderně a elegantně. Od iPhonu 6 mají všechny modely dostatečně velký displej a lidé si také často pochvalují barvy telefonů, které se s každou sérií mění.

Dlouhodobá aktualizace systému

Obrovskou výhodou iPhonů je ale především dlouhodobá aktualizace operačního systému. Jednotlivé přístroje jsou tak podporovány i několik let a jsou tak stále aktuální. Jdou na ně v případě dostatečného místa instalovat současné aplikace a jsou stále relativně rychlé. Nejnovější operační systém pro iPhone – iOS 15 – dokonce ještě podporuje iPhone 6s nebo iPhone SE 1. generace. Přitom po vydání iOS 14 se předpokládalo, že je to pro tyto modely poslední aktualizace.

Starší iPhony si stále drží hodnotu

Díky všem těmto faktorům si starší iPhony stále drží svou hodnotu a minimálně je ještě můžete prodat na součástky. I proto v posledních letech kvetou firmy prodávající právě repasované iPhony.