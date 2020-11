Jak maximalizovat životnost baterie na iPhonu 7 a starších modelech

Pokud se o váš iPhone dobře staráte, máte na něm kryt, ochranné sklo, většinou vám vydrží i více než čtyři roky. I po té době většinou ještě funguje a poslouží jako model pro děti, nebo pro starší rodinné příslušníky. Při takto dlouhé životnosti telefonu se může zdát problémem baterie, kterou je nutné, především u starších modelů, jednou za čas vyměnit, většinou jednou za dva roky.

Zdroj: Bigstockphoto

Je to zcela normální, protože baterie chemicky stárne a už v sobě neudrží tolik energie. Od iPhonu 8 a výše není stárnutí baterie tak patrné. Novější zařízení jsou softwarově i hardwarově lépe připravena na optimálnější využívání baterie. Ale i baterie na iPhonu 7 a starších modelech, jakou jsou 6s, SE 1. generace či 6, může vydržet déle, pokud budeme dodržovat pár základních pravidel.

Používejte jen originální zařízení

Jedině originální nabíječka nabije baterii šetrně, aniž by ji zbytečně přehřívala. Stejný problém může být při různých rychlonabíječkách. Ty zbytečně baterii přehřívají a ničí ji. Pokud je to možné, raději co nejvíce používejte klasickou nabíječku, kterou jste dostali s mobilem v balení.

Pozor na chlad i teplo

Doporučená teplota pro používání iPhonů je od 0 do 35 °C. V létě byste ho tak určitě neměli nechávat na přímém slunci, třeba na pláži, nebo na parapetu za oknem. Zde se dokáže rozehřát i na více než 35 °C. V zimě ho zas noste dobře zabalený, nejlépe na svém těle, které ho bude přirozeně ohřívat. Použijte třeba obyčejný kryt na iPhone 7, který se dá pověsit na krk. Díky tomu ho můžete mít, třeba i při lyžování, neustále v teple pod bundou. Ve vnější kapse nebo v batohu může mobil pěkně promrznout.

Teploty pod bodem mrazu a zmrzlé ruce nedělají s baterkou na telefonu paseku. Zdroj: Pixabay.com

Kupte si také dotykové rukavice, díky kterým nebudete na váš iPhone sahat zmrzlýma rukama. Ani to nedělá jeho baterii dobře. Můžete tak předejít nečekanému vypnutí, které je častým jevem u starších modelů s horší kondicí baterie.

Dobíjejte obezřetně

Ideální je, pokud zbytečně nenecháváte telefon vybít pod 20 % a nabít nad 80 % kapacity baterie. Takovéto rozmezí je pro baterii optimální. Případné extrémy opět baterii příliš zatěžují a dochází k jejímu rychlejšímu stárnutí. Přímo v telefonu si můžete zapnout funkci Optimalizované nabíjení, díky které si iPhone pamatuje, kdy ho zpravidla nabíjíte a nenabije se na více než 80 %.

Při nabíjení si také dávejte pozor na přehřívání. Pokud se telefon přehřívá, může to být krytem, proto ho raději sundavejte. Pokud se baterie přehřívá i bez krytu, může být problém v neoriginální nebo vadné nabíječce, nebo je vadná baterie a je třeba ji vyměnit.

Baterie šetří i nastavení telefonu

Vždy je třeba mít aktuální systém. Pokud vám telefon sám nabídne aktualizaci, připojte zařízení k napájení a aktualizujte. Nabízené aktualizace najdete v Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru

Snižte si jas obrazovky. Jednak si šetříte oči a z dlouhodobé hlediska prodlužujete životnost baterie. Snížení jasu vám pomůže i s výdrží baterie, pokud vás čeká dlouhý den. I na starších přístrojích si dnes můžete nastavit tmavé zobrazení, které šetří vaše oči. Konkrétně v Nastavení → Zobrazení a Jas → Tmavý

Buďte co nejvíce připojeni k wi-fi. Ta spotřebuje méně energie než připojení přes data.

Zapněte si Režim nízké spotřeby Nastavení → Baterie → Režim nízké spotřeby

Pokuste se zrušit v mobilu co nejvíce aktivit na pozadí, jako je aktualizace některých aplikací. Aktualizace na pozadí můžete zcela vypnout, nebo si vybrat jen ty aplikace, které opravdu potřebujete Nastavení → Obecné → Aktualizace na pozadí

To samé platí pro aktualizaci polohových služeb na pozadí. Menežovat, nebo je úplně zrušit můžete v Nastavení → Soukromí → Polohové služby

Pokud se vám i přes všechna tato opatření telefon rychle vybíjí, nebo se dokonce často vypíná, případně se vám zdá, že se příliš zahřívá, je třeba přistoupit k výměně baterie.