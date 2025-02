Nejlepší alternativy k iPhonu 16e: Jaké starší iPhony se stále vyplatí místo něj koupit

Po včerejším představení iPhonu 16e se začalo ve fanouškovském světě Applu okamžitě rozebírat to, jaké alternativy k tomuto iPhonu jsou vlastně nejlepší a jaké starší iPhony se stále vyplatí místo něj koupit. Tuto otázku jsme si samozřejmě položili i my v redakci a přestože jsme si zprvu mysleli, že odpověď nebude nějak moc zapeklitá, nakonec se ukázalo, že je to pravý opak.

Hned na úvod si je třeba položit otázku, co od nového iPhonu člověk vlastně požaduje. Bez znalosti odpovědi na tento dotaz si totiž ve výsledku ideální alternativu za iPhone 16e, potažmo vůbec iPhone jako takový jen stěží vyberete. Vždy to totiž bude o kompromisech, kterým se nevyhneme ani zde. Pokud totiž budeme lovit ve vodách starších iPhonů, můžeme některé technické specifikace dostat zajímavější, jiné však budou naopak v porovnání s iPhonem 16e horší a co je rovněž dobré zmínit, i softwarová podpora jako taková bude logicky kratší. Člověk by tedy měl před výběrem vědět, o co mu u telefonu jde hlavně a jak dlouho si představuje jeho používání.

Nové iPhony

V současnosti lze u prodejců Apple produktu sehnat v rozumném množství vlastně jen iPhony 13, 14 a 15 a to navíc jen non- Pro modely. Starší iPhony se totiž již vyprodaly a Pro řada předešlé generace se zpravidla vyprodá krátce po uvedení jejích nástupců ve slevách. Pokud bychom tedy vybírali z iPhonů 13, 14 a 15 s tím, že iPhone 16 vyřadíme z našeho výběru vzhledem k tomu, že je o celých 7000 Kč dražší než 16e, měli bychom výběr relativně široký, ale přesto složitý. Vycházet pak budeme z cen, které mají nastavené autorizovaní Apple prodejci.

iPhone 13 – 12 990 Kč (o 4000 Kč levnější než iPhone 6e)

– 12 990 Kč (o 4000 Kč levnější než iPhone 6e) iPhone 14 – 14 990 Kč (o 2000 Kč levnější než iPhone 16e)

– 14 990 Kč (o 2000 Kč levnější než iPhone 16e) iPhone 15 – 18 990 Kč (o 2000 Kč dražší než iPhone 16e)

Všechny tři alternativy k iPhonu 16e nabízí podporu MagSafe, vedle širokoúhlého objektivu pak mají i ultraširokoúhlý objektiv a z hlediska výkonu si troufáme říci, že rychlostně mezi nimi a iPhonem 16e nepoznáte při běžných úkonech rozdíl. U iPhonu 13 a 14 je nicméně třeba počítat s tím, že jeho širokoúhlý foťák vám poskytne „jen“ 12MPx rozlišení a zároveň vám telefon neposkytne 2x bezztrátový zoom. To iPhone 15 sice 48MPx foťák s 2x bezztrátovým zoomem má, nicméně už se zde bavíme o docela výrazném příplatku.

Dále je u výše zmíněných alternativ dobré zmínit, že disponují čipem řady U, která jim umožňuje dohledat AirTagy na jednotky centimetrů, ale třeba také handoff přenášet hudbu z HomePodů mini a zpět pouhým přiblížením. Pro někoho se může jednat o drobnost, pro jiné o zásadní věc. Co je však rozhodně důležité zmínit, je to, že zatímco displej iPhonu 13 a 14 je shodný s tím, kterým disponuje iPhone 16e, v případě iPhonu 15 dostanete displej s vyšším jasem, který tak bude dozajista lépe čitelný na slunci či pod umělým světlem. Pokud vám pak jde o výdrž baterie, v té „bohužel“ nemá iPhone 16e v našem výběru konkurenci, jelikož i iPhonu 15 uštědří šestihodinový rozdíl při přehrávání videí.

Opomenout nesmíme ani softwarovou podporu, která je sice v případě Applu letitá, avšak je důležité si uvědomit, že to, že se logicky počítá od data prvního vydání a nikoliv koupě. Jinými slovy, iPhone 13 bude dostávat updaty odhadem o tři roky kratší dobu než nový 16e, přičemž stát by se tak teoreticky mohlo někdy kolem roku 2027 či 2028. To v případě iPhonu 16e lze počítat s podporou ve formě nových verzí iOS do roku 2030 či klidně déle. Pokud tedy chcete používat daný telefon řadu let, pak dává samozřejmě smysl sáhnout po co nejnovějším modelu.

Zapomenout nesmíme ani na nabíjecí porty, kdy zatímco iPhone 13 a 14 spoléhá stále na Lightning, u iPhonu 15 a samozřejmě i 16e už lze nabíjet přes USB-C. Zde je ale dobré rozhodovat se hlavně s ohledem na vaší Apple výbavu, potažmo plány na nejbližší budoucnost. Pokud totiž máte vše s Lightningem a nechystáte se upgradovat, pak je pro vás iPhone 13 či 14 fajn volbou. V případě, že už jedete primárně na USB-C, byste se ale s iPhonem s Lightningem trápili.

Použité iPhony

Co se týče použitých iPhonů, zde není vlastně moc co řešit. Pokud vám nevadí sáhnout po použitém „železe“, pak se vyplatí koupit vlastně jen řada Pro, která lze v použitém stavu sehnat za zajímavé peníze a muziky vám udělá oproti iPhonu 16e o dost víc. Do našeho výběru jsme zařadili konkrétně iPhone 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro a 15 Pro s tím, že jejich ceny jsme nastavili podle nabídky použitých telefonů na Mobil Pohotovosti, konkrétně pak podle modelů z kategorie A.

iPhone 12 Pro – 10 790 Kč (o 6200 Kč levnější než iPhone 16e)

– 10 790 Kč (o 6200 Kč levnější než iPhone 16e) iPhone 13 Pro – 12 490 Kč (o 4500 Kč levnější než iPhone 16e)

– 12 490 Kč (o 4500 Kč levnější než iPhone 16e) iPhone 14 Pro – 15 990 Kč (o 1000 Kč levnější než iPhone 16e)

– 15 990 Kč (o 1000 Kč levnější než iPhone 16e) iPhone 15 Pro – 21 390 Kč (o 4400 Kč draží než iPhone 16e)

Ohledně výkonu a tak podobně platí i zde to, co jsme psali výše – tedy že iPhony jsou v posledních letech natolik rychlé, že už ve výsledku nejste prakticky schopni poznat, jestli máte den, měsíc, rok či pět let starý telefon. Výkon bychom tedy být vámi při výběru takřka neřešili, nechcete-li tedy do budoucna využívat Apple Intelligence. V takovém případě pro vás totiž má význam pořídit místo 16e maximálně iPhone 15 Pro, jelikož ten jediný nabízí podporu tohoto AI systému.

Hlavní kouzlo řady Pro však tkví ve foťáku, který je oproti základním modelům velkorysejší. 48Mpx rozlišení s dvojnásobným bezztrátovým zoomem sice i v tomto výběru nabízí jen iPhone 15 Pro, u všech modelů však dostanete vedle širokoúhlého objektivu ještě ultraširokoúhlý objektiv a navrch ještě teleobjektiv pro 3x zoom. Od iPhonu 13 Pro výš se pak můžete těšit i na podporu makro fotek, které jsou opravdu zábavné a věřím, že vás jejich focení dost nadchne.

Velkým benefitem řady Pro je i to, že od iPhonu 13 Pro nabízí ProMotion displej s variabilní obnovovací frekvencí dosahující až 120Hz. Plynulost zobrazovaného obsahu při jeho pohybu po displeje je tedy podstatně lepší než tomu je u fixní 60Hz frekvence iPhonu 16e. Pokud pak řešíte jas displeje, jen u iPhonu 12 Pro na tom budete stejně jako u iPhonu 16e. Ve všech ostatních případech si polepšíte a tedy se vám bude displej na slunci či pod světlem číst lépe.

Co se pak týče nabíjení, stejně jako v předešlém případě platí, že se zde řeší jen Lightning vs. USB-C, kdy USB-C je k dispozici jen u iPhonu 15 Pro. Všechny modely nicméně disponují MagSafe konektorem pro pohodlné nabíjení, potažmo připnutí magnetického příslušenství a tak podobně. Ohledně dalších zajímavých prvků, všechny iPhony až na 15 Pro disponují klasickým přepínačem tichého a hlasitého režimu, zatímco iPhone 15 Pro sdílí spolu s iPhonem 16e akční tlačítko, což může být pro někoho výhoda, pro jiné ale zase negativem.

Pokud řešíte velikost, iPhone 12 Pro až 15 Pro nabízí 6,1″ displej, takže zde si ani nepolepšíte, ani nepohoršíte. To ale neplatí v případě výdrže baterie. iPhone 12 Pro je například o 9 hodin horší v přehrávání videa a to navíc jen, když je nový. V případě použitých iPhonů je tedy třeba počítat s výdrží ještě horší. A vzhledem k tomu, že i nejnovější použitý iPhone z našeho výběru ve formě iPhonu 15 Pro je z hlediska výdrže při přehrávání videa o 3 hodiny horší než 16e (a to navíc opět v novém stavu), jde-li vám o výdrž, vyplatí se vlastně jen 16e.

Tak který?

Jak tedy můžete sami vidět, říci, jaký iPhone se vyplatí koupit místo čerstvě představeného iPhonu 16e je extrémně složitou záležitostí. Při bližším zkoumání technických specifikací je totiž krásně vidět, že se Apple snažil najít takovou kombinaci komponentů a funkcí, která uživatelům právě výběr alternativ za tento telefon velmi znepříjemní. Protože výběr není rázem ve stylu „ten je lepší než ten“, ale spíš se ubírá těžce ve stylu „něco za něco“. A jak jsem psal v úvodu, je jen na vás, co je pro vás u telefonu přednější a co nikoliv. Počítejte však s tím, že ať už se rozhodnete jakkoliv, vždy to ve výsledku dopadne tak, že na něco u daného modelu na úkor něčeho jiného doplatíte. Jelikož má ale takto Apple postaven vlastně svou celou produktovou řadu, vlastně to nikoho ani nemůže udivit.