Proletěl se? Prasklé zadní sklo? Víme, kde najít nejlevnější opravu

Komerční sdělení: Jablečné telefony se odjakživa pyšní skvělým výkonem, dlouholetou životností, a především prvotřídním designem. Od modelu iPhone 8 Apple přešel na skleněná záda, díky čemuž svým uživatelům dokázal nabídnout bezdrátové nabíjení skrze standard Qi. Tato vychytávka s sebou bohužel přinesla i jednu nevýhodu. Navzdory tomu, že kalifornský gigant slibuje využívání odolných skel, může poměrně snadno dojít k jejich prasknutí.

Prasklá záda aneb strašák všech jablíčkářů

Fotogalerie iLoveServis Stroj na opravu zadniho skla iLoveServis nova masina Vstoupit do galerie

Poměrně velice snadno se můžeme setkat s pádem našeho iPhonu. Asi ani není třeba zmiňovat, že se nejedná o nic příjemného. Naštěstí na téměř každý problém existuje efektivní řešení. Renomovaný iLoveServis si totiž s opravou zadního skla dokáže poradit doslova během pár chvil. Pro tento úkon si zde navíc pořídili unikátní stroj, který v České republice nemá konkurenci. Benefitem je, že tento stroj dokáže prasklé sklo vyměnit na počkání, podobně jako se vyměňuje například baterie. Jak to ale celé vůbec funguje a kolik taková oprava vlastně stojí?

Jak to celé funguje?

Jestliže máte prasklé sklo, jednoduše vám stačí navštívit pobočku v centru Westfield Chodov v Praze či Galerii Vaňkovka v Brně, kde odevzdáte své zařízení a můžete si například odskočit na nákupy. Následně si svůj iPhone vyzvednete již v plné kráse a s opraveným zadním sklem. Co když ale nejste z Prahy či Brna? V takovém případě rozhodně oceníte expresního kurýra. Ten si produkt vyzvedne přímo u vás doma a co nejdříve vám jej opět doručí zpět. Kromě toho iLoveServis.cz svým zákazníkům také nabízí doživotní záruku na práci svých techniků. Pokud byste se tedy setkali s nějakým problémem, který je způsoben chybou při opravě, nemusíte se vůbec ničeho obávat.

Bezkonkurenčně nejnižší cena na českém trhu.

Bezkonkurenčně nejlepší cena na trhu

Přívětivá je přitom i cena samotné opravy. V případě iPhonu 8 a 8 Plus vás totiž vyjde na 1 990 korun, u iPhonu X/XS/XR na 2 290 korun a u telefonů loňské generace na 2 490 korun. Jedná se tak o bezkonkurenčně nejnižší cenu na našem trhu, díky které zaplatíte pouze polovinu toho, co byste jinak nechali u konkurence. S iLoveServis tak můžete ušetřit od 50 do 70 % bez jakýchkoliv dalších poplatků. Aby ale oprava proběhla bez jediného problému a nemuseli jste zbytečně čekat více, než je nutné, určitě byste neměli přehlédnout možnost rezervace. Tu můžete provést buďto online nebo skrze bezplatnou zákaznickou linku a domluvit si tak samotnou opravu na vhodný termín.