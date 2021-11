Nové MacBooky mají pomalejší Wi-Fi než starší modely s procesory Intel

Jak Apple aktualizuje své stránky podpory, aby poskytovaly více informací o novém MacBooku Pro s čipy M1 Pro a M1 Max, jsme schopni vědět více o tom, co tyto nové počítače skrývají. Jak si všiml grafický designér Anton Bulzomi, nový MacBook Pro má pomalejší specifikace 802.11ac (Wi-Fi 5) než modely založené na Intelu 2017-2019.

Jak můžete vidět na obrázku pod tímto odstavcem, nové 16palcové a 14palcové MacBooky Pro, tedy stejně jako loňský M1 MacBook Pro, mají stejné standardy 802.11 ax@5 GHz s maximální datovou rychlostí 1200 Mbps. Modely MacBook Pro z let 2017–2019, které jsou všechny založené na Intelu, jsou vybaveny standardem 802.11 ac@5 GHz, který přináší maximální přenosovou rychlost až 1300 Mbps. Velký rozdíl zde spočívá v maximálních prostorových tocích, v nichž má novější MacBook Pro pouze 2/MIMO, zatímco starší tři. Lze tedy spekulovat, že možná čipy M1 nejsou stavěny pro více než 2 prostorové streamy, protože žádné zařízení iOS nepodporuje více než 2. Co to ale znamená v praxi? Rychlost Wi-Fi je velice subjektivní a bude záviset na kvalitě vašeho připojení či třeba počtu zařízení v síti. Srovnáme-li tedy Wi-Fi v nových MacBoocích a těch s Intelem, pravděpodobně si rozdílů při každodenním používání nikdy nevšimnete. Pokud pro vaši práci potřebujete opravdu rychlé a stabilní připojení, pravděpodobně používáte adaptér USB-C na ethernet.