iOS 26.5 zpřístupní notifikace z iPhonu i na jiných smartwatch než Apple Watch! A nejen to

Apple postupně rozšiřuje možnosti, jak mohou jeho zařízení spolupracovat s příslušenstvím třetích stran, a iOS 26.5 v Evropě přináší další krok tímto směrem. Nová beta totiž odhalila, že Apple chystá podporu pro Live Activities i mimo vlastní zařízení – konkrétně pro příslušenství od jiných výrobců.
Celá věc stojí na frameworku s názvem AccessoryLiveActivities, který umožní, aby kompatibilní doplňky dostávaly a zobrazovaly informace z iPhonu v reálném čase. Podobně jako funguje přeposílání notifikací, i tady bude možnost omezena na uživatele v Evropské unii, což je jasně spojené s požadavky EU na otevřenější ekosystém.
Používání bude přitom jednoduché, ale zároveň bezpečné. Jakmile připojíte příslušenství, systém vás vyzve k udělení oprávnění pro příjem Live Activities. Apple přitom jasně upozorní, že tyto aktivity mohou obsahovat jména aplikací i jejich obsah, a někdy i citlivá data – třeba zdravotní informace, polohu nebo historii nákupů.
Uživatelé si pak budou moci vybrat, které aplikace mají k příslušenství přístup, nebo udělit úplný přístup pro všechny aktuální i budoucí aplikace na zařízení. To dává smysl zejména u těch, kdo chtějí, aby doplňky poskytovaly komplexní přehled informací, ale zároveň si chtějí hlídat, co přesně se sdílí. Apple zatím funkci oficiálně nepředstavil ani neuvedl dokumentaci, takže není úplně jasné, která příslušenství budou podporována. Dá se ale očekávat, že první budou ta, která už dnes zvládají přeposílání notifikací.
iOS 26.5 tak začíná vypadat jako mnohem zajímavější aktualizace, než možná leckdo čekal. Vedle novinek v Mapách nebo App Store jde o další krok, jak Apple postupně otevírá svůj ekosystém a dává uživatelům větší možnosti propojení s externím příslušenstvím.
„Bodová“ aktualizace? Když už vám ty články píše AI, tak to po ní aspoň kontrolujte. V češtině takový výraz nedává smysl, je to jen otrocký překlad point update.