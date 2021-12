Co se Applu v letošním roce nepovedlo

Hodnotit samotné produkty je podle mě trochu liché. To co se nám jako běžným uživatelům může zdát nepovedené, může na druhou stranu Applu generovat miliardové zisky a naopak něco, co jsme měli všichni rádi a bavilo nás to jako například AirPorty, Apple naopak kvůli nízké rentabilitě zcela stáhl z prodeje již před lety. Pokud se však Apple skutečně něco nedaří, pak je to podle mého názoru být cool ve službách. Srovnávat Spotify a Apple Music je jako srovnávat Red Bull a takovou tu věc co prodávají v Lidlu. Produkty které Apple prodává jsou sexy, jsou cool a baví mladé lidi po celém světě.

Ovšem Apple TV+ do kterého letos zavítalo zhruba 5 filmů a dvě epizody jednoho seriálu není cool a to navzdory tomu, že má všechny filmy ve 4K a Dolby Atmos. Apple Music zkrátka není sexy produkt a Apple Arcade je něco, co málo kdo vlastně chápe, proč by si měl předplácet. Myslím si, že právě ve službách má Apple velké mezery a i když mi někdo může oponovat tím, že stejně na nich vydělává miliardy, tak jsem přesvědčen, že kdyby byly tak cool jako je Netflix nebo Spotify, pak by byly doslova a do písmene bezkonkurenční, takto pořád hrají jen druhé housle a Apple na nich těží jen díky tomu, že jsou propojeny s jeho značkou a produkty, přitom sami o sobě by na trhu neobstály.

Fotogalerie Apple TV Apple TV ovladac Apple TV porty Apple TV spodek +6 Fotek Apple TV 4K Apple TV 4K Apple TV 4K 2021 box Apple TV 2021 Apple TV 4K HDR Vstoupit do galerie

Další věc, která se Apple příliš nepovedla je kvalita u produktů, které nepatří do řady Pro. Je mi jasné, že u iPhone 13 to vůbec nevnímáte, ovšem na druhou stranu, pokud měl někdo v ruce iPad mini, pak mi dá za pravdu, že to není tablet, který byste co se zpracování týká chtěli dostat na stůl v krabičce s logem Apple. Rozdělit produkty na dvě kategorie je něco, co tu bylo už dávno za doby iBooků a PowerBooků, ovšem letos mi přijde, že zpracování základní řady produktů s výjimkou iPhonů skutečně pokulhává a je vidět například i na krabičce od AirPods 3. generace.

Nepovedly se ani operační systémy, které nepřinesly v podstatě nic nového a to co změnily, nikdo od Applu nikdy nechtěl. Nikdo netoužil po přepracování obrazovky pro hovor, nikdo nechtěl jiné počasí, ve které mse nejde vyznat a přesto to Apple udělal. Navíc první veřejné verze iOS měly opravdu velké problémy. Problém, který trápí všechny výrobce čehokoli na světě je pak dostupnost zboží, kdy sehnat nové iPhony, AirTagy nebo AirPody je pořád ještě problém a například u iPhonů se situace zřejmě hned tak nezlepší. Doufejme, že příští rok bude nejen v tomto směru výrazně lepší.