Koupil si Apple Watch, aby byl „cool“. Nakonec mu zachránily život

Byli byste schopní utratit nemalou částku za nejnovější Apple Watch jenom proto, abyste „vypadali cool“? Někteří lidé toho očividně schopní jsou. Kromě poskytnutí „cool“ pocitu ale umí Apple Watch zachraňovat i lidské životy. Jeden z jejich majitelů se o tom nedávno přesvědčil na vlastní kůži.

Účetní v důchodu z Lawrenceville v New Jersey se nijak netajil tím, že si své Apple Watch SE původně pořídil výhradně proto, že mu připadaly cool. „Chtěl jsem být cool. Vždycky jsem si myslel, že vypadají opravdu skvěle. Jsou moderní, jsou stylové,“ uvedl 73letý Frank Haggerty pro CBS News Philadelphia. Původně stylový doplněk mu ale nakonec jednoho dne doslova zachránil život.

Haggerty podle svých vlastních slov jedné noci spal, když na hodinkách Apple Watch dostal upozornění, že jeho tep je abnormálně nízký, pouhých 30 tepů za minutu. Průměrná tepová frekvence se přitom pohybuje od 60 do 100 tepů za minutu. Nechal se sanitkou odvézt do nemocnice, kde lékaře překvapilo, že muž nemá žádné další příznaky – netrápila ho bolest na hrudi ani se necítil malátný. „Klidně bych uběhl maraton,“ sdělil lékaři, který ovšem opáčil, že by to v současném stavu zvládl sotva na konec chodby.

Byla mu diagnostikována takzvaná úplná blokáda. Haggerty si nechal voperovat kardiostimulátor, který mu pomáhá regulovat srdeční frekvenci. Haggerty nyní připisuje hodinkám Apple Watch zásluhy na záchraně svého života. „Kdybych ty hodinky neměl na ruce, dnes už bych tu neseděl,“ přiznává. Jak společnost Apple podrobně popisuje v dokumentu podpory, na hodinkách Apple Watch můžete povolit upozornění na vysokou nebo nízkou srdeční frekvenci a nepravidelný srdeční rytmus.