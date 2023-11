Dva měsíce s Apple Watch 9: Mělo smysl na ně přejít ze Series 5, nebo nikoliv?

Přestože jsem se letos na Apple Watch 9 přecházet nechystal, osud tomu chtěl jinak a já je nakonec přeci jen na svém zápěstí vyměnil za dosavadní Apple Watch 5, se kterými jsem byl do té doby velmi spokojený. O to zvědavější jsem byl, jak moc mě budou svým způsobem nechtěné výrazně novější Apple Watch bavit a zda si po pár týdnech řeknu, že přechod na ně měl nakonec přeci jen smysl. A jelikož uplynou za pár dní již dva měsíce od chvíle, kdy jsem Apple Watch Series 9 poprvé nasadil na své zápěstí a začal je aktivně využívat, myslím si, že je nejvyšší čas zamyslet se nad tím, co mi vlastně daly.

Jakožto fanouška Apple Watch jsem popravdě řečeno poslední roky docela trpěl. Inovací zde totiž Apple ukazoval naprosté minimum a já se tak rok co rok smiřoval s tím, že obhájit si uvnitř mé hlavy přechod ze Series 5 na nový model zkrátka nezvládnu, protože z hlediska poměru cena – výkon – odlišnost od Series 5 prostě nedávaly mě osobně smysl. Ani letošek nebyl v tomto směru vyloženě jiný, byť musím přiznat, že rychlejší čip pro mě byl o poznání větším lákadlem než zúžení rámečků kolem displeje loni. Právě rychlost jsem totiž v posledních letech vnímal jako jednu z největších bolístek Apple Watch a byl jsem proto rád, že se s ní Apple letos konečně rozhodl něco udělat. A zde musím přiznat, že to „něco“ je skutečně cítit. Protože jsem přecházel z Apple Watch 5, polepšil jsem si podle propočtů Applu o dobrých 50 %, což už zkrátka poznáte. Ať už se bavíme o načítání aplikací, celkové svižnosti hodinek nebo třeba jen bootování po restartu či vypnutí, zrychlení tu je a není malé. A malé není ani oproti Series 6 až 8, jelikož tyto Watch používají stejný čip, který je oproti nynějšímu S9 pomalejší o 30 %.

Další věcí, kterou nelze v mém hodnocení opomenout, je výdrž baterie, byť zde musím jedním dechem dodat, že se raduji vlastně z naprosté hlouposti. Apple totiž u nových Series 9 hovoří opět jen o celodenní výdrži baterie, což je údaj, se kterým jsme se museli spokojit i u všech dřívějších modelů. Pokud však budete přecházet z jakýchkoliv jiných nějakou dobu používaných Apple Watch vyjma modelu Ultra, chtě nechtě si o nějakou tu minutu či hodinu polepšíte. Proč? Jednoduše proto, že dostanete hodinky s novou baterkou, zatímco ta v těch vašich už má něco za sebou. Co to znamená v mém případě? Ze zhruba 15hodinové výdrže s odřenýma ušima jsem se dostal na odhadem 30 hodin, což je ale upřímně hodnota, na kterou jsem byl zvyklý i před lety, když ještě baterka v Series 5 zářila novotou. V tomto případě se tedy rozhodně nebavíme o upgradu, ale zkrátka jen o bonusu, který si člověk možná neuvědomuje tak moc, pokud mu jeho staré hodinky slouží, ale po přechodu jej pocítí.

Hezkým upgradem nových Apple Watch Series 9 je za mě i navýšení maximálního jasu displeje. Ten je nyní až 2000 nitů, zatímco doposud jsme si museli vystačit jen s 1000 nitů. Tento upgrade sice zcela určitě ocením primárně až příští rok v létě, kdy budu na ciferník Watch koukat na přímém slunci snad někde u moře a budu na něj vidět lépe než tomu bylo doposud, nicméně i nyní už jej vnímám pozitivně díky vyšší intenzitě svítilny. Zejména teď na podzim, kdy je tma opravdu brzy, si člověk potřebuje doma či venku na něco posvítit častěji než přes léto a je proto super, že jsou pro tyto účely nyní Apple Watch využitelnější mnohem víc než kdykoliv dřív. Pokud tedy využíváte svítilnu stejně jako já poměrně aktivně, spokojenost je jasná. Zapomenout nemůžu ale ani na U2 čip, díky kterému je nově na Watch dostupné místní hledání iPhonu ve stylu AirTagů. Máte-li tedy iPhone 15 (Pro), můžete se k němu nechat navádět právě pomocí Apple Watch 9, což je za mě taktéž super vychytávka, protože ač máme malý byt, iPhone v něm „ztrácím“ poměrně často. To proto, že zejména při hovorech mám tendenci různě přenášet věci z místa na místo a protože volávám z AirPods, mám volné ruce, což je pro zašantročení iPhonu naprosto ideální. Místní hledání za vás ale tyto trable vyřeší velmi rychle.

Přestože mohou znít předešlé řádky velmi pozitivně a Apple Watch 9 vykreslují jako skvělý produkt, je tomu tak vlastně jen částečně. Osobně totiž tak nějak víc věcí, které mají Apple Watch 9 navíc oproti Series 5 nepociťuji a tedy ani nedokážu ocenit, což mi přijde vcelku šílené. Přeci jen se bavíme o skoku přes čtyři generace (Series 6, 7, 8 a 9) a já mám na ruce něco, co se od mých starých Series 5 vlastně až tak moc neliší. Jasně, máme tu pár nových zdravotních funkcí, za které jsem rád, avšak doposud jsem si vystačil s EKG a monitoringem tepu. Máme tu i větší displej, který působí moderněji a celkově hezčeji, nicméně že bych u Series 5 cítil vyloženě nějaké omezení širšími rámečky, to říci nemůžu. Designově se taktéž jedná o dost podobné hodinky a kdybych měl na Series 5 k dispozici o pár let dřív watchOS 10, který mě svými widgety a tak podobně opravdu baví, nevnímal bych teď tento systém nejspíš tak pozitivně, jak jej vnímám. Takto mám totiž tendenci si jej spojovat právě s Apple Watch 9 coby jejich důležitou součást, díky které jsou zábavné.

Jako naprosto zbytečné mi přijde i gesto dvojího poklepání prsty, které začaly Apple Watch 9 podporovat s příchodem watchOS 10.1. Háček je totiž jednak v tom, že ovladatelné gesty ruky byly už předešlé generace skrze zpřístupnění, a jednak v tom, že zkrátka úplně nespatřuji ono kouzlo této funkce. Ano, hovor skrze to přijmete, ale to je vlastně tak vše, k čemu je gesto dobré. Umožní vám sice ještě třeba zaktivovat widgetové centrum a scrollovat widgety, nicméně to za mě osobně není rozhodně něco, co by mě vyloženě vystřelilo z trenek – tím spíš, když je gesto vlastně extrémně omezené, jelikož funguje jako aktivátor bez možnosti jakéhokoliv jednoduchého návratu jiným gestem na předchozí stranu. Ale kdo ví, třeba právě vás podobná vychytávka zaujme.

Mít, či nemít?

Apple Watch nosím sice na svém zápěstí už od roku 2017, kdy Apple uvedl model Series 3, za tu dobu jsem však z hlediska dlouhodobého nošení vystřídal jen tři modely – konkrétně Series 3, Series 5 a Series 9. Paradoxní je přitom to, že od Apple Watch Series 3 jsem měl možnost recenzovat pro Letem světem Applem a Jablíčkáře vlastně všechny dosud představené modely vyjma nezajímavých SE. Přesto, nebo možná spíš právě proto, jsem však s výjimkou doby recenzování na zápěstí nosil aktivně jen hrstku dosavadních modelů. A budu-li zcela upřímný, ani po dvou měsících nejsem tak úplně přesvědčen o tom, že kdybych se k Series 9 nedostal jako slepý k houslím, měl bych nyní na zápěstí právě je a nikoliv stále Series 5.

Nebo spíš takto – na zápěstí bych v tuto chvíli zřejmě Apple Watch Series 9 namísto Series 5 skutečně měl, avšak nikoliv proto, že by mě Series 9 nějak výrazně zaujaly, ale spíš z čistě pragmatických důvodů, kdy vím, že zatímco letos jsem ještě byl Series 5 schopen prodat za poměrně dobrou cenu, příští rok bych je možná už i vzhledem ke kapacitě baterie a potenciálnímu konci podpory watchOS mohl akorát tak vyhodit do elektroodpadu. A to bych se vlastně nebál doporučit i vám. Apple Watch Series 9 rozhodně nejsou o moc lepšími Apple Watch než loňská či předloňská generace. Věřím však, že oproti Series 6 a starším už si polepšíte poměrně zásadně a to i „hloupostmi“ typu neopotřebovanou baterií. S vidinou prodeje vašich starých Apple Watch za příznivou cenu tedy dává koupě nových Apple Watch hned mnohem větší smysl, protože dát v tomto případě na emoce zkrátka nejde, aniž bych sebevíc chtěl. A to přiznávám jako člověk, který dal v minulosti na emoce a pořídil si pro mou práci nesmyslně výkonný a drahý 16″ MacBook Pro s Touch Barem či chtěl koupit Apple Watch Ultra v tmavé barvě a to jen proto, že se mu líbily koncepty, aniž by pro ně měl nějaké větší reálné využití.

