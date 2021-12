Co se Applu letos povedlo

Letošní rok byl pro všechny extrémně složitý. Pokračující home office po celém světě, nutnost pořádat představení novinek pouze pomocí předtočených videí a extrémní výpadky v distribučním a dodavatelském řetězci. S tím vším se potýkala naprostá většina společností na světě a to ještě ani nepočítáme miliony nemocných po celém světě. I přesto se Apple popral s pandemií velmi statečně a podařilo se mu doručit nejen nové generace stávajících produktů, ale také zcela produkty zcela nové.

Tím, co se za mě rozhodně Applu podařilo, jsou AirTagy. Produkt, který mám ve všech svých autech, jsem si doslova zamiloval. Cena, za kterou Apple AirTag nabízí, mi na poměry značky připadá celkem pozitivní a rozhodně se jedná o věc, kterou možná nikdy v životě nebudete potřebovat, ale když už ji potřebovat budete, budete sakra rádi, že ji máte. Za mě tedy rozhodně palec nahoru za AirTag.

Dočkali jsme se také zbrusu nových iMaců s procesory M1 a po letech také inovované klávesnice, která se konečně naučila odemknout Mac pomocí Touch ID. Sice funguje pouze s procesory M1, ale to se tak nějak dalo čekat. Design iMaců sice vzbudil nejprve kontroverzi, ale já osobně jsme přesvědčen, že se příští rok dočkáme profesionální řady iMac Pro a proto současné iMacy s M1 pro domácí použití nebo do kanceláří, kde se řeší opravdu jen maily vřele vítám.

Chápu, že když napíšu, že se iPhone 13 Pro neskutečně povedly, tak s tím mnoho lidí nemusí souhlasit. Pokud jste ovšem měli nové iPhony v ruce, budou vám připadat opravdu mnohem dál, než iPhone 12 Pro a vše, co bylo ještě předtím. Apple zkrátka dohnal aktuální design a funkce iPhonu k absolutní hranici toho, co je možné a iPhone 13 Pro je za mě rozhodně skvělý produkt, který mi už pár měsíců dělá společnost.

Poslední věc, která se mi letos líbila, je, že i přes veškeré problémy se kterými se celý svět potýkal, dokázal Apple představit vše, co pravděpodobně plánoval. Nezaznamenal navíc žádný obrovský skandál typu odpolechy ve FaceTime a tak podobně. Na to, že žijeme v opravdu šílené době, se Applu letos podařilo v podstatě vše, co pro něj bylo opravdu důležité a za to klobouk dolů.