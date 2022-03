Apple chce prodávat iPhony za předplatné, začne možná už letos

Když se řekne předplatné, snad každému se vybaví služby typu Netflix, Spotify, Apple Music a tak podobně. Zdroje portálu Bloomberg však tvrdí, že již brzy bychom se měli na předplatná dívat zcela novým pohledem, jelikož se v nich Apple chystá udělat solidní zemětřesení, kterým pravděpodobně odstartuje jejich novou éru. Kromě služeb má totiž údajně v plánu prodávat na bázi předplatného i své produkty.

Podle zdrojů Bloombergu je projekt hardwarového předplatného, který by uživatelům umožnil za určitý měsíční poplatek využívat fyzický produkt, sice stále v plenkách, jeho dokončení a odhalení je nicméně naplánováno na konec letoška, maximálně pak začátek příštího roku. V první fázi má Apple za měsíční předplatné poskytovat iPhony a iPady, přičemž dle obliby zřejmě začne postupem času nabízet i své další produkty. Co se týče výše předplatného, ta se bude odvíjet od produktu, který daný uživatel zvolí, a potažmo jeho konfigurace. Bude však platit, že bude z logiky věci nižší než na kolik by vycházely splátky daného zařízení rozložené například na jeden či dva roky, díky čemuž tak bude zařízení přístupnější. Velmi zajímavé je pak to, že by na něj mohl Apple navázat i další služby a učinit de facto ultimátní balíčky kombinující software a hardware, ke kterým bude mít uživatel za měsíční poplatek přístup.

Cílem nového projektu Applu je jednak rozšířit jeho produkty k uživatelům, kteří si kvůli financím nemohli jejich nákupy dovolit a jednak zvýšit uživatelskou základnu jeho služeb. Jakmile se totiž podaří uživatelé do jeho ekosystému “polapit”, jen horko těžko jej budou opouštět, což je pro Apple samozřejmě velmi pozitivní. Je nicméně třeba dodat, že vzhledem k tomu, že u nás zatím není dostupné třeba ani AppleCare+ či Apple Fitness+ je velmi pravděpodobné, že si tu iPhone či iPad v rámci předplatného nepořídíme. Apple bude novinku takřka 100% testovat v prvních letech jen ve své domovině a kdo ví, zda mu bude dávat smysl její rozšíření i do dalších částí světa.