Jsou zde Vánoce, svátky klidu a míru, ale také volna a návštěv příbuzných a přátel. Z důvodu stále přetrvávající pandemie je ale možná trávíte doma. Pokud váš však vánoční televizní program nebaví a streamovací služby nenabízejí nic nového, můžete se zabavit u svého iPhonu. Zde najdete ty nejlepší hry na iPhone, které byste si měli přes svátky zahrát.

Star Wars: Galaxy of Heroes

Pokud k Vánocům patří pohádky, patří k nim i Hvězdné války, které jistou obdobou pohádky dozajista jsou. Podtitul Galaxy of Heroes vám pak přinese to, co opravdu slibuje, a to tedy kompletní hrdiny světa Star Wars napříč všemi epizodami, seriály, knihami i počítačovými hrami. Vaším úkolem zde pak je získat je všechny, vylepšovat je a utkat se s nimi v sólo bojích, PvP arenách, teritoriálních kláních, ale pomoci s nimi i své gildě v několika Raidech. Obsahu je neuvěřitelné množství, kdy nechybí ani souboje vesmírných lodí, denní úkoly, cesty k odemčení legendárních charakterů atd. A ano, je zde i Baby Yoda.

Asphalt 9: Legends

Pokud potřebujete přes Vánoce doplnit trochu adrenalinu, v závodní sérii Asphalt se vám ho dostane do sytosti. Nepočítejte s tím, že by se zde mělo jednat o nějakou reálnou simulaci. Celá série byla od svého počátku značně arkádovou, takže i zde platí, že se někdy vyplatí zatáčku projet spíše o svodidla než s nohou na brzdovém pedálu. Garáž je zde skutečně obsáhlá a tratě poměrně zajímavé, protože obvykle nabízejí několik svých variant. Samozřejmě nechybí ani ty v zasněžených horách.

The Witcher Tales

Na Netflixu právě běží druhá série Zaklínače, tak proč do tohoto příběhu neproniknout trochu více? Už v základu, který je k dipozici zdarma, vám tato hra poskytne několik hodin zábavy. Kombinuje přitom adventuru s klasickou zaklínačskou karetní hrou Gwent. Nejde zde však o multiplayer ale čistě singleplayerové hraní. To vám poskytne skutečně hluboký zážitek z přítomného děje, kdy Meve, královna dvou Severních říší – Lyrie a Rivie, stane tváří v tvář hrozící nilfgaardské invazi. Je tak nucena znovu vstoupit na válečnou stezku a vydat se na temnou cestu zkázy a pomsty.

Alto’s Adventure

Nevyžadujete-li akci, nehledáte-li adrenalin, ani nechcete příliš přemýšlet a chcete spíše vydechnout, tak se vám hry od studia Snowman přinesou patřičný relax. Jejich hlavním hrdinou je Alto. V první příběhu s ním budete sjíždět nekonečně dlouhou horu, skákat přes překážky a jednoduše snažit se dojet co nejdále. To je ostatně i náplní pokračování s podtitulem Odyssey, jen se zde zasněžené scenérie vyměnily za písečné duny, přibyly nějaké mechanizmy a power-upy. V každém případě se jedná o velice příjemnou sérii, která nabízí i zenový mód, ve kterém nejde o nic jiného než váš odpočinek.

Alto’s Adventure v App Store

Alto’s Odyssey v App Store

Alto’s Odyssey: The Lost City v Apple Arcade

Penguin Isle

Z počátku začínáte na malé ledové kře s jedním tučňákem. Po chvíli už ale máte pěknou kolonii, která vám produkuje patřičné finance k tomu, abyste mohli dále expandovat. O tom vlastně celá hra je – abyste se kochali její příjemnou grafikou, animacemi, a přitom jednoduše čekali, než budete mít na postavení dalších a dalších částí tohoto promrzlého světa. Za utržené finance ale i vylepšujete jak tučňáky, tak jednotlivé „budovy“. K tomu činíte výzkum, zvelebujete svůj ostrov, a tak pořád dokolečka. Konec to totiž vlastně nemá. Protože zde ale není žádný tlak na mikrotransakce, je to skutečně příjemná pohodová a nenásilná hra.

