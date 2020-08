Stahujte zdarma: Epic rozdává pro PC herní pecky The Alto Collection a Remnant: From the Ashes

Herní gigant Epic Games si poslední dobou uzurpuje čím dál větší podíl na trhu a stává se vážnou konkurencí pro Steam, jemuž konstantně přetahuje hráče. Toho se snaží docílit zejména pomocí her zdarma a nejrůznějších exkluzivních smluv, které společnosti zajišťují práva na chystnaé pecky, jež nejsou k nalezení nikde jinde než na Epic Storu. Zatímco minulý týden byl z hlediska přírůstků poměrně slabší a studio se pochlubilo jen s jednou jednoduchou hříčkou, vývojáři se nám snaží okurkovou sezónu vynahradit a přispěchali s unikátní nabídkou, která se neodmítá. Konkrétně se pak jedná o akční hru Remnant: From the Ashes, kde se postavíme temnotě, a odpočinkovou nezávislou adventuru The Alto Collection.

Remnant: From the Ashes

Nejprve se pojďme podívat na krutý a nelítostný svět hry Remnant: From the Ashes, kde do našeho světa pronikne dávné zlo z jiné dimenze a rozpoutá absolutní chaos. Samozřejmě osud světa leží v našich rukou a bude na nás, abychom nepřátele vyprovodili tam, odkud přišli. Kromě vynikající grafické stránky a ponurá atmosféry se tak můžeme těšit i na pohled z třetí osoby, pořádně akční hratelnost a především průzkum světa, kde každý krok může znamenat naši smrt. Své smrtící nástroje si pochopitelně budeme moci postupem hrou vylepšovat a zvyšovat jejich účinek, což nám bude v boji hrát do karet. Pakliže se tedy nebojíte přežívání za netradičních podmínek a nějakého toho hrůzného monstra z neznámé dimenze, zamiřte na Epic Store a hru si bezplatně stáhněte. Postačí vám Windows 7, procesor Intel Core i3-7350K o taktu 4.2GHz, 8GB RAM a grafická karta AMD Radeon RX 470.

The Alto Collection

Dáváte-li však přednost spíše nenásilným, odpočinkovým hříčkám, i pro vás se tu najde příjemné překvapení. A to v podobě The Alto Collection, nádherně zpracované nezávislé adventury, kde se podíváme do rozmanitého světa a kromě průzkumu nás čeká i řešení logických hádanek a zajímavý emocionální příběh. Kolekce navíc obsahuje jak Alto’s Adventure, tak nástupce v podobě Alto’s Odyssey, který se chlubí několika herními mechanikami. Nenechte se však zmást vizuálem a indie nálepkou, podle vývojářů nás čeká až 120 úrovní, 360 různých výzev a nesčetné možnosti vylepšení, které nám pomohou se ve světě zorientovat. Rozhodně tedy doporučujeme neotálet, zamířit na App Store a dát této hříčce šanci, alespoň tedy pokud vaše zařízení disponuje Windows 7, dvojádrovým procesorem o taktu 2.4GHz, 4GB RAM a nějakou základní integrovanou grafickou kartou.