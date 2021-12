Máte v posledních hodinách na iPhonu problémy s WhatsApp? Nejste sami

Společnost Meta (dříve Facebook) si letošní rok z hlediska technické funkčnosti jejích služeb a aplikací za rámeček rozhodně nedá. Pádů Facebooku, Messengeru či Instagramu totiž bylo v uplynulých měsících víc než dost a jak se zdá, problémy Metu neopouští ani pouhých 9 dní před Vánoci. Tentokrát se však týkají WhatsApp.

Máte v posledních hodinách s WhatsApp problém projevující se jednoduše tak, že jakmile jej na iPhonu spustíte, po nějaké chvíli se zhroutí a to jak v případě, že v něm zrovna píšete či čtete zprávu, tak i v případě, že aplikace “jen” běží a není s ní jakkoliv interagováno? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Chyba totiž není na vaší straně, nýbrž právě na straně Mety, jejíž servery dle všeho aplikace na dálku na iPhonech shazují. Bohužel však v tuto chvíli neexistuje jakákoliv provizorní oprava, jak pádům zamezit. Na druhou stranu je ale celkem pozitivní, že se problém naštěstí netýká všech uživatelů, takže je WhatsApp alespoň v tomto směru alespoň částečně využitelný i nadále.

Ačkoliv se Meta k celé záležitosti zatím nevyjádřila, vzhledem k tomu, jak velké množství uživatelů WhatsApplu problémy hlásí je více než pravděpodobné, že na opravě již intenzivně pracuje a bude co nevidět uvedena v život. Zda se pak k celé záležitosti Meta vyjádří či nikoliv je v tuto chvíli ve hvězdách, byť vzhledem k množství potíží, které musela řešit v předešlých týdnech a měsících by se nedalo divit tomu, kdyby tentokrát celou záležitost raději nekomentovala a snažila se za ní tak co nejrychleji zamést stopy.