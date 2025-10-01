WhatsApp začíná na iPhonech konečně podporovat Live Photos!

Společnost Meta dnes oficiálně potvrdila to, co si někteří uživatelé WhatsAppu všimli už v uplynulých dnech. A sice že aplikace nyní podporuje Live Photos na iOS a Motion Photos na Androidu. Když uživatel odešle nebo přijme Live Photo, zobrazí se krátká animace přesně tak, jak ji znáte z aplikace Fotky na iPhonu. Indikátor Live Photo v levém horním rohu napoví, že o takový druh snímku jde. Po klepnutí se fotografie přehraje včetně krátkého zvukového záznamu pořízeného při jejím vzniku. Podle uživatelských ohlasů však zatím není funkce dostupná všem. Někteří uživatelé hlásí, že mohou Live Photos přijímat, ale nikoli odesílat. Meta proto zřejmě zavádí podporu postupně.
Meta ve svém příspěvku také shrnula další novinky, které se v aplikaci objevily v posledních měsících. Jde například o chat motivy s pomocí Meta AI (možnost vytvářet vlastní motivy pro konverzace), nové balíčky samolepek, snadnější vyhledávání skupin, skenování dokumentů na Androidu či nové pozadí pro videohovory s Meta AI. Přidání podpory pro Live a Motion Photos je logickým krokem, který WhatsApp posouvá blíže k systémovým funkcím iOS a Androidu. Pro uživatele to znamená možnost sdílet momentky ještě živějším a osobnějším způsobem. Pokud se u vás novinka zatím neobjevila, je potřeba vyčkat na další fázi postupného zavádění.